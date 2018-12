Mor l'expresident dels EUA George H.W. Bush, clau per a la fi de la Guerra Freda

L'expresident dels Estats Units George H.W. Bush va morir als 94 anys a Houston, segons va informar el seu portaveu, Jim McGrath. George H.W. Bush era el pare del també expresident George W. Bush i de l'exgovernador de Florida Jeb Bush, que va intentar sense èxit aconseguir la nominació del Partit Republicà el 2016.

«Era un home del més alt caràcter i el millor pare que un fill o una filla podria demanar. Tota la família Bush està profundament agraïda per la compassió d'aquells que s'han preocupat i pregat pel pare i pels condols dels nostres amics i conciutadans», va assenyalar el seu fill, George W. Bush, en un comunicat. A l'abril Bush va patir una infecció a la sang que va fer als doctors témer per la seva vida. També va ser hospitalitzat al gener per una insuficiència respiratòria i al juny per una baixada de tensió arterial.

Líders de tots els racons del planeta i totes les tendències polítiques van recordar George H.W. Bush i la seva tasca en la gestió de la fi de la Guerra Freda, el conflicte que va marcar la segona meitat del segle XX. L'altre gran protagonista de la caiguda de la URSS, Mikhaïl Gorbatxov, va destacar la col·laboració que van aconseguir i que va permetre la signatura d'un important acord de reducció de les armes nuclears. «Molts dels meus records passen per ell. Vam col·laborar en uns anys de grans canvis. Era un moment dramàtic i de gran exigència per a les responsabilitats de cadascú», va afirmar Gorbatxov.

Mentrestant, el president francès, Emmanuel Macron, va traslladar el condol als EUA per la pèrdua de Bush, «un líder mundial que va recolzar amb força l'aliança amb Europa». El president dels EUA, Donald Trump, va suspendre una roda de premsa.