Rússia prova amb èxit un nou míssil antibalístic en plena tensió amb Ucraïna

Les Forces Aeroespacials russes van llançar amb èxit un míssil antibalístic millorat al camp de proves de Sary-Shagan, al Kazakhstan. El nou sistema de míssils antibalístics va impactar amb èxit contra un objectiu convencional, segons el comandant de la Força d'Intervenció de Defensa de Míssils, Serguei Grabchuk. El sistema de defensa de míssils està dissenyat per protegir Moscou dels atacs aeroespacials i realitzar tasques d'alerta primerenca i supervisió de l'espai aeri.

Aquesta prova es produeix enmig d'un repunt de la tensió amb Ucraïna, ocorregut fa uns dies al mar d'Azov, on un vaixell de la Guàrdia Costanera russa va disparar contra tres embarcacions ucraïneses i les va capturar, juntament amb tota la seva tripulació de 24 mariners, per considerar que s'havien endinsat a les seves aigües territorials. En els últims dies, Rússia ha posat en servei operacional la quarta bateria del sistema antiaeri S-400 a Crimea, desplegat al nord de la península, a 20 quilòmetres de la frontera amb Ucraïna. El sistema ha quedat instal·lat a la localitat de Dzhankoy com a unitat de la defensa antiaèria de Crimea. A finals del passat setembre va entrar en servei el tercer grup de sistemes S-400.