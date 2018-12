Cimera independentista a Bèlgica per intentar coordinar estratègies

Els líders de les forces independentistes catalanes han celebrat aquest diumenge a Bèlgica una cimera discreta per intentar coordinar estratègies, a escasses setmanes de l'inici previst del judici per l'1-O.

La cimera no havia estat publicitada, encara que TV3 va captar les imatges de diversos dirigents independentistes en arribar ahir a la nit a l'aeroport del Prat (Baix Llobregat) després de la reunió celebrada a Bèlgica, que va comptar amb la presència, segons la televisió pública catalana, de l'expresident Carles Puigdemont.

Segons han indicat a Efe fonts sobiranistes, la trobada va servir per fer un "repàs general" a la situació política a Catalunya, a les perspectives del judici per l'1-O i a la vaga de fam anunciada pels diputats de JxCat presos Jordi Sànchez i Jordi Turull, i es va sortir de la reunió amb "sensacions positives".

A la reunió van acudir el president de la Generalitat, Quim Torra, la consellera de la Presidència, Elsa Artadi, i el portaveu de JxCat, Albert Batet, a més de Puigdemont.

Per part d'ERC, van assistir el vicepresident del Govern, Pere Aragonès, i el president del grup republicà al Parlament, Sergi Sabrià, mentre que en representació de la CUP van viatjar a Brussel·les Carles Riera, Eulàlia Reguant i Mireia Boya.

La reunió, en la qual també van estar presents representants de l'ANC i Òmnium Cultural, va tenir lloc l'endemà a l'inici de la vaga de fam anunciada per Sànchez i Turull com a mesura de protesta pel "bloqueig" dels seus recursos d'empara davant el Tribunal Constitucional.

Justament avui, el president del Parlament, Roger Torrent, inicia un viatge oficial de tres dies a Brussel·les, a la recerca de complicitats europees per aconseguir una "taula de negociació multilateral" per resoldre el conflicte polític a Catalunya, encara que aprofitarà també per reunir-se aquesta tarda amb Puigdemont i la resta d'exconsellers que són a Bèlgica.