Cinc dones apallissen un jove que en va agredir una d'elles en un bar d'Oviedo

La pluja de gots i ampolles, empentes i alguna cossa, va agafar tan per sorpresa a D.P.O., un jove d'Oviedo de 25 anys, com la rotunda negativa d'una de les noies amb la que tractava d'establir conversa enmig d'una nit de festa, en un bar d'Oviedo. Ell va acabar a l'hospital, amb talls a la cara, macadures i, va explicar als seus amics, "6 grapes al cap". Abans, segons els testimonis, va discutir amb una d'elles i la va agredir, la va empènyer amb força. Això va desencadenar la ira del grup de noies. Amb una ampolla i un got van respondre a l'empenta.

La versió dels que van poder veure el que va passar assegura que el jove, que va ser traslladat en ambulància a l'Hospital cap a dos quarts de la matinada de dissabte a diumenge, s'havia acostat a les noies al bar, un local ple. Que les estava molestant, que una li va donar l'esquena, però va acabar discutint amb ell, que una altra s'hi va acostar i li va tocar a la cara, una bufetada lleu, un toc potser al serrell, que la resposta va ser llançar-la cap enrere, empènyer-la amb força amb les dues mans i que després va venir la marabunta contra ell, un got de sidra per la cara, una ampolla de cervesa al cap, els cops. Un amic de D. P. O, va acudir al rescat, però ell se'n va desfer, i va llançar una ampolla a les noies.

El jove estava ple de talls, hi havia sang per tot arreu. A terra, a la roba d'uns i altres, la seva samarreta blanca s'havia tornat bordeus. El bar era una batalla campal i l'assumpte no tenia bona pinta per a ell.

Explica un altre testimoni de l'escena que va intervenir aleshores un grup d'amics aliè a la batussa per tancar el desgavell. Van treure al tipus del bar, "es pot dir que el van salvar". Pel que sembla, es van identificar com a agents de la Policia Local d'Oviedo fora de servei. S'acabava la baralla i podia seguir la nit.

Al jove Oviedo aviat el van atendre els serveis sanitaris desplaçats al lloc dels fets. També va arribar una patrulla de la Policia Nacional. Van traslladar el ferit a l'hospital. Després, explicaria als seus amics que no veia res perquè l'havien encegat amb un esprai de gas pebre, dels que porten algunes dones per repel·lir agressions, com els que fa servir la policia en certes situacions de risc. Va dir que creia haver xocat amb algú i que li havien plogut els cops, que la gent s'havia tornat boja.