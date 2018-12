Cs emplaça Susana Díaz a donar suport a un govern taronja per aïllar Vox

El líder de Cs a Andalusa, Juan Marín, ha emplaçat aquest dilluns la presidenta andalusa, Susana Díaz, a donar suport a un nou govern liderat per la seva formació per evitar l'entrada de Vox a l'executiu andalús. En declaracions a Antena 3, Marín ha afirmat que després de l'ascens del seu partit –que ha passat de 9 a 21 diputats- Cs està "legitimat" per liderar el nou govern andalús. "L'única força política del canvi que ha crescut és Cs", ha dit abans de demanar a Susana Díaz que sigui "humil" i plantejar-se que "hauria de plantejar poder donar suport a un govern de Cs". Segons MArín, ha estat Susana Díaz qui ha introduit Vox a la campanya andalusa, i per tant hauria de ser ella ara qui eviti que arribin a San Telmo.