Eleccions Andalusia: Els resultats de les eleccions, a cada municipi

Les eleccions autonòmiques d'avui a Andalusia han posat de manifest un gir històric a la dreta en aquesta comunitat autònoma que suma gairebé el 50 per cent dels vots i majoria absoluta en escons, després de la irrupció de Vox al Parlament regional amb 12 escons i l'enfonsament del PSOE, que es queda amb 33, quan ha estat escrutat el 97,31 per cent dels vots.

La candidata del PSOE, Susana Díaz, ha tornat a guanyar les eleccions, amb 33 escons dels 109 que té la cambra legislativa regional. Però s'ha deixat pel camí més de set punts i 14 escons, al que s'afegeixen els gairebé 5 punts i tres escons que perd Endavant Andalusia --respecte als aconseguits per Podem i IU en 2015--.

Aquests resultats reflecteixen un retrocés de l'esquerra, que perd prop de 13 punts en el seu conjunt i 17 escons, cedint la preeminència a la dreta que ha registrat uns resultats històrics tot i presentar-se divideixi en tres partits: PP, Cs i VOX. La suma d'aquests tres partits amb el 97,31 per cent dels vots escrutats s'acosta al 50 per cent, el 49,87 per cent.