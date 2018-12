Els EUA i la Xina paralitzen durant 90 dies la imposició d'aranzels

La Xina i els Estats Units van acordar ahir paralitzar la imposició de nous aranzels durant un termini de 90 dies mentre els dos països duen a terme negociacions comercials amb l'objectiu d'arribar a un acord, segons va comunicar la Casa Blanca després de la reunió que van mantenir els dos líders a Buenos Aires.

Els presidents, Donald Trump i Xi Jinping, van acordar aturar la imposició d'aranzels comercials addicionals i obrir els mercats dels seus països entre si. «Els dos líders han arribat a un consens per deixar d'imposar nous aranzels», va explicar el conseller d'Estat xinès, Wang Yi, descrivint la discussió sobre el comerç com a «positiva i constructiva».

Per la seva banda, la Casa Blanca va informar que Trump ha accedit a no apujar els aranzels al 25% (des del 10% vigent) als béns importats xinesos valorats en 200.000 milions de dòlars a partir de l'1 de gener, tal com havia anunciat prèviament. A canvi, la Xina ha acceptat comprar una quantitat «molt important», tot i que no l'han especificat, de productes agrícoles, energètics i industrials, entre d'altres, per reduir el dèficit existent entre el comerç de tots dos països.

Ambdós països van assegurar que les trobades en què han participat aprofitant la cimera del G-20 han estat molt positives per a la seva relació. L'assessor econòmic de la Casa Blanca, Larry Kudlow, va declarar que la trobada havia anat «molt bé» i el mandatari xinès va destacar «la cooperació» com la «millor opció».