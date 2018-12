Investiguen abusos sexuals a una menor en una escola de Múrcia

La Policia Judicial de la Guàrdia Civil investiga els abusos sexuals patits per una nena de 12 anys al pati del seu institut d'Alhama. Va ser divendres passat, poc després del migdia, quan la víctima, acompanyada de la seva mare, es va presentar a la caserna per denunciar el que li havia passat al centre on estudia, l'Institut d'Educació Secundària Miguel Hernández de l'esmentada localitat.

Segons va explicar la nena, un grup de menors, també alumnes del mateix institut, la van atacar a l'hora del pati. Aquests escolars, dels quals únicament concreta que eren «àrabs», la van portar a un lloc del pati i allà, va assenyalar la víctima, la van sotmetre a diferents tocaments contra la seva voluntat, sempre per sobre de la roba.

L'abús que relata la menor va esdevenir, calcula, cap a les onze del matí, i poc més d'una hora després la víctima ho va explicar tot a la seva progenitora i juntes van acudir a posar la corresponent denúncia que va donar inici a la investigació.

Atès que no es va produir penetració ni la víctima va patir lesions, no va acudir a un centre mèdic. Ella i la seva mare van decidir anar directament a la caserna de la Guàrdia Civil.

Del cas, se'n va fer càrrec l'equip de la Policia Judicial de la localitat de Mazarrón, que manté la investigació oberta des del divendres per intentar identificar els atacants.

Fonts policials van recordar que, en el cas que els sospitosos siguin menors de 14 anys, serien inimputables per llei, ja que el Codi Penal espanyol determina que no es pot castigar aquestes persones amb cap tipus de mesura condemnatòria.