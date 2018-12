Jutjaran una famosa actriu egípcia per portar un vestit semitransparent

Una famosa actriu egípcia, Rània Ioussef, s'enfronta a un judici el proper mes després de ser acusada de promoure la «falta de moralitat» en assistir al Festival de Cinema del Caire amb un vestit semitransparent. En un comunicat publicat al seu compte oficial de Twitter, Rània Ioussef es va disculpar públicament davant aquelles famílies que pot haver ofès en escollir un vestit amb transparències per al festival i va assegurar que no va pensar que pogués provocar aquestes reaccions. «M'agradaria disculpar-me una altra vegada més, com una actriu amb bona opinió entre els meus fans, i espero que tothom entengui que tenia bones intencions i no pretenia ofendre ningú», va explicar. Les fotografies de l'actriu a la catifa vermella durant la cerimònia de cloenda del festival van provocar múltiples reaccions a les xarxes socials, amb els usuaris dividits.