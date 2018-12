López Obrador promet acabar amb la corrupció i la impunitat

Andrés Manuel López Obrador va prendre possessió dissabte del càrrec com a nou president de Mèxic i va prometre, en la seva primera intervenció com a cap d'estat, que el seu principal objectiu és acabar amb la corrupció i amb la impunitat. «Si hagués de resumir la meva presidència en una frase, diria: acabar amb la corrupció i amb la impunitat», va afirmar López Obrador en el seu discurs inaugural davant el ple del Congrés mexicà. El nou president mexicà va defensar l'inici del seu mandat com la «quarta transformació» de la vida pública de Mèxic i per això va donar per acabat el «període neoliberal».