El pesquer espanyol entrega a Malta els 11 immigrants rescatats fa deu dies

El pesquer espanyol Nuestra Madre de Loreto va entregar a una nau de la Guàrdia Costanera de Malta els onze migrants rescatats fa deu dies davant de les costes de Líbia, i ja es prepara per seguir pescant al Mediterrani. «Ja està tot acabat, tots estem contents i ells més», va afirmar el capità de l'embarcació, José Durá. A darrera hora del dia, Malta va anunciar que els immigrants seran acollits per Espanya després de rebre assistència mèdica.

Segons va confirmar l'organització humanitària Proactiva Open Arms, que acompanya el pesquer des del passat 30 de novembre, va concloure el transbord dels immigrants que va rescatar el passat dia 22 i que van ser portats a port segur.

El pesquer de Santa Pola (Alacant) havia decidit dissabte a la nit tornar a Espanya desoint les indicacions del president del Govern, Pedro Sánchez, que va instar a complir les lleis internacionals i dirigir-se al port més segur i proper. El patró del Nuestra Madre de Loreto va explicar que finalment van rebre una comunicació de Salvament Marítim espanyol en la qual els van informar que hi havia un acord perquè poguessin navegar en direcció a Malta.

Al matí d'ahir, el pesquer es va quedar a dotze milles de la costa de Malta, on una nau d'aquest país es va acostar per recollir els onze immigrants i no va ser necessari atracar a port.



Deu dies d'incertesa

L'operació va posar fi a 10 dies en els quals aquesta embarcació ha interromput la seva feina i, segons va confirmar Pedro Hernández, gerent de la cooperativa de pescadors de Carbonera, on està afiliat l'armador del Nuestra Madre de Loreto, ara estan planificant on aconseguir queviures i combustible per seguir pescant a Itàlia o Malta.

«Aquesta solució ens permetrà tornar a pescar amb normalitat i que la temporada sigui rendible; el 21 o 22 de desembre està previst el seu retorn a Santa Pola, perquè acaba la campanya», va informar Hernández. La vicepresidenta del Govern, Carmen Calvo, va assegurar que, des del primer moment, l'Executiu va promoure gestions perquè el vaixell, que estava a aigües internacionals, anés a un port segur i proper.

De la seva banda, l'ONG Open Arms va criticar el Govern perquè l'ordre de dirigir l'embarcació a Malta va arribar «tard, malament i sense escrúpols, jugant amb la seguretat de les persones».