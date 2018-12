La policia israeliana insta a imputar el primer ministre i la seva dona per suborn

La policia israeliana va recomanar que el primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, i la seva dona, Sara, siguin imputats per càrrecs de suborn en l'anomenat Cas 4000. Segons la investigació, Netanyahu va oferir al propietari del grup de telecomunicacions Bezeq, Shaul Elovitch, beneficis legals a canvi de rebre una cobertura favorable per al mandatari i per a la seva dona al portal digital de notícies del conglomerat, Walla. L'informe posa Netanyahu com a sospitós d'«interferir de manera constant i flagrant» en el contingut publicat pel portal -a vegades diàriament- des de 2012 a 2017, «usant les seves relacions amb Shaul Elovitch i la seva dona, Iris», i d'intentar influir en els nomenaments de personal.

Així, la policia considera que hi ha proves suficients per acusar el primer ministre «per acceptar suborns, frau i abús de confiança, i obtenir beneficis de manera fraudulenta en circumstàncies agreujants». La seva dona, Sara, hauria de ser imputada per aquests mateixos càrrecs, als quals s'afegeix el d'obstrucció de la justícia. La policia recomana així mateix la imputació dels Elovitch «per suborns, obstruir la justícia i rentat de diners». La investigació també assenyala responsables del conglomerat Bezeq.