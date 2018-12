Troben dos cadàvers en un habitatge de Gran Canària

La Guàrdia Civil va trobar dos cossos sense vida a l'interior d'un habitatge a Vecindario, a Gran Canària, van informar fonts de la Benemèrita, que va ser avisada pels veïns davant l'olor que desprenia l'habitatge. En concret, a l'interior de l'habitatge es va trobar un home i una dona, matrimoni d'origen alemany, encara que tots dos eren residents a Gran Canària.

Els veïns van detallar que no se'ls veia a tots dos des del cap de setmana passat. Les primeres indagacions policials i la inspecció ocular no van oferir mostres de violència i inicialment es va acollir com a hipòtesi principal la mort natural com a causa de l'òbit de tots dos.

A més, en aparença el primer a morir va ser el marit i posteriorment ho va fer la dona. Segons el diari Canarias 7, la dona era dependent, de manera que la mort de l'home va poder precipitar la d'ella. En tot cas, no serà fins a avui quan es coneixerà la causa definitiva de les dues morts, amb la corresponent autòpsia, així com més dades, com l'edat que tenien les dues víctimes.