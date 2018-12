Crear Vox, creure en Vox

PP i PSOE han gaudit històricament de suculentes majories absolutes, però no hi ha ara mateix cap risc que les repliquin. Podem i Ciutadans també van obtenir resultats que els obligaven a governar Espanya, encara que només fos a les enquestes. De nou, queden descartats per exercir el poder en solitari i condemnats a apèndixs del bipartidisme. La conclusió positiva és que tampoc Vox saltarà dels dotze escons andalusos a La Moncloa, tot i que té tot el dret a acariciar aquesta il·lusió. Com bé adverteixen els inversors de Wall Street, els arbres no creixen fins al cel.

Un cop limitat el poder de Vox que l'esquerra bipolar desitja infinit, convé plantejar d'on ha sortit el combustible per propulsar-lo a la Lluna. I s'adverteix aquí que els mitjans que creen Vox no coincideixen amb els mitjans que creuen en Vox. L'alè diví per als dotze apòstols de la ultradreta moderada prové de gent que pretenien demonitzar-la. Han creat un monstre, que la inqualificable Susana Díaz va acabar de modelar en atorgar-li el protagonisme de la campanya. Ningú sap a qui vota l'amalgama d'un partit nascut amb presses, però tots els seus sufragis tenien un enemic comú. A per ella, on ella no és només Catalunya.

De Bolsonaro a Voxonaro, la campanya li ha sortit gratis, al partit de l'extrema dreta tèbia. Segons és costum, els socialdemòcrates i liberals declinants aspiren a anul·lar Vox des dels supòsits que en primer lloc han projectat el fulgurant partit. Els votants concentrats al voltant d' Abascal estaven escampats per l'arc parlamentari quan se'ls considerava ciutadans exemplars. Potser la saviesa no consisteix a combatre Vox, sinó a resoldre les raons que expliquen el seu creixement quaranta anys després de la mort del seu líder natural, Francisco Franco.