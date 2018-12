Macron tindrà un «gest d'obertura» per solucionar la crisi del carburant

El primer ministre francès, Edouard Philippe, ha promès que el Govern «anunciarà un gest contundent d'obertura» d'aquí a uns dies per aplacar les protestes dels Armilles Grogues, mobilitzats en contra del nou impost al carburant, segons va explicar el ministre de Cultura i líder del partit conservador Agir, Franck Riester. Les autoritats van arribar a denunciar el clima «insurreccional» d'aquestes protestes.

«Li hem dit molt clarament que necessitem un gest contundent d'obertura i ell ens ha respost que anunciarà un gest contundent d'obertura en els pròxims dies», va explicar Riester després de ser rebut per Philippe en qualitat de líder de Agir dins de la ronda de contactes amb els partits parlamentaris oberta després de les mobilitzacions històriques del moviment dels Armilles Grogues.

«Li hem dit amb tota claredat que Agir donarà suport a qualsevol iniciativa governamental a nivell legislatiu, econòmic o logístic per garantir el manteniment de l'ordre i la seguretat dels francesos», va afegir.

Mentrestant, el president francès, Emmanuel Macron, va demanar posposar diverses setmanes la seva visita prevista per a aquesta setmana a Sèrbia causa de la situació a França, segons va informar el president serbi, Aleksandar Vucic.

L'1 de desembre per tercer dissabte consecutiu es van produir noves mobilitzacions de milers de persones convocades a través de fòrums informals a les xarxes socials. Les concentracions van acabar amb disturbis principalment a la zona dels Camps Elisis de París, on van ser incendiats vehicles, assaltats comerços i danyats monuments com l'Arc de Triomf.

Ahir van continuar els bloquejos dels dipòsits de petroli a tot el país que han provocat desproveïment a algunes gasolineres. A Bretanya moltes gasolineres estaven sense combustible des de primera hora del matí, de manera que les autoritats van imposar el racionament.

Veus dins el mateix moviment dels Armilles Grogues han criticat aquestes iniciatives i han denunciat el segrest de les protestes per «elements radicals». Els dipòsits de petroli de Le Mans i Grand-Quevilly estan bloquejats, així com el del port de Fos-sur-Mer. Els bloquejos dels dipòsits de Donges i La Rochelle van ser dissolts per la policia.

Per altra banda, el Ministeri d'Educació va reconèixer que més de cent instituts de secundària estan ocupats pels Armilles Grogues i activistes contraris a la reforma educativa. La regió que s'ha vist més afectada és la de Tolosa, amb uns 40 centres ocupats.

Incidents a Dijon



A Dijon uns 500 estudiants esvan manifestar i es van enfrontar a la policia amb pedres. Els agents van respondre de forma contundent amb gas lacrimogen. A Niça un miler d'estudiants de secundària es van manifestar en suport als Armilles Grogues i van demanar la dimissió del president francès, Emmanuel Macron.