El PSOE obre la porta a la dimissió de Díaz i la candidata ho descarta

La direcció federal del PSOE no es resigna a perdre el Govern a Andalusia i intentarà aconseguir un pacte «comú de progrés» amb altres forces que impedeixi que els vots de la ultradreta de Vox determinin la formació d'un nou Executiu andalús. En tot cas, des de la direcció federal obren la porta a la renúncia de Susana Díaz. Diverses vegades el secretari d'Organització del PSOE, José Luis Ábalos, va parlar de la necessària «regeneració» del partit a Andalusia i va admetre que una eventual dimissió de la presidenta i líder del PSOE-A «forma part de la seva responsabilitat».

Des de la seu del partit a Ferraz, Ábalos es va dirigir especialment a Ciutadans, a qui va reptar a tornar a permetre un Govern socialista o a embarcar-se en una nova «aventura» amb l'extrema dreta. El que els socialistes rebutgen és atorgar la Presidència de la Junta andalusa a Ciutadans, que ha estat la tercera força. El PSOE no veuria «gaire assenyat» sortir al «rescat» de Ciutadans simplement «per evitar-li un coqueteig amb la ultradreta», va argumentar José Luis Ábalos.

«El nostre paper està sempre subordinat a l'èxit del nostre projecte polític i sempre estem a la disposició de l'organització que, amb generositat, sempre ens ha atorgat la confiança. Crec que els companys d'Andalusia són suficientment responsables i intel·ligents per tirar endavant el seu procés i aportar el millor d'ells mateixos», va afegir, sense prejutjar els esdeveniments que puguin venir en un procés que considera que serà «molt obert».

Amb el líder del partit i president del Govern, Pedro Sánchez, a la Cimera del Clima a Polònia, ahir es va reunir a Ferraz el Comitè Electoral del PSOE encarregat de preparar el partit per a les eleccions municipals, autonòmiques i europees del proper maig. Avui, ja amb Sánchez a Madrid, es reunirà l'Executiva Federal del PSOE per fer una anàlisi amb més profunditat del 2-D.

Però la cúpula del PSOE va voler emetre diversos missatges després del desastre de la nit de diumenge, en la qual el partit va perdre 14 escons i més de 400.000 vots en el seu pitjor resultat de la història. El primer és que, malgrat les expectatives frustrades, el PSOE-A ha estat la força més votada i com a tal té la responsabilitat d'intentar formar un govern i «liderar la solució de governabilitat que Andalusia mereix i necessita». I en aquest procés de diàleg amb la resta de partits, la direcció federal del PSOE «es comprometrà totalment», així com en el «procés de reflexió» que el PSOE-A obrirà després del 2-D i que ha de contribuir «a la regeneració d'Andalusia».

Amb un PP a qui el PSOE veu «molt a gust» i que va «a remolc» de Vox, Ábalos es va dirigir especialment a Ciutadans, a qui va instar a decidir «si vol donar suport» als socialistes com van fer a les passades eleccions andaluses del 2015 o prefereixen per contra «embarcar-se en una aventura amb l'extrema dreta».

El ministre de Foment no va dubtar a culpar directament el PP i Ciutadans d'haver contribuït a «blanquejar» l'extrema dreta de Vox, partit que han introduït com una formació «normal» dins del constitucionalisme. En canvi, Ábalos va evitar fer cap autocrítica i valorar quin pes han tingut les polítiques de Pedro Sánchez en el vot de càstig registrat pels socialistes a Andalusia. «Tot té implicacions, però cada territori té la seva pròpia singularitat», es va limitar a assenyalar, i va admetre que la direcció federal va donar suport a l'estratègia del PSOE-A de fer una campanya molt centrada a Andalusia, davant de la dimensió estatal que van introduir el PP i Ciutadans.

El compromís de Sánchez



Paral·lelament, Sánchez va assegurar que els resultat de les eleccions andaluses reforcen el seu compromís de defensar la democràcia davant de la por. Així ho va escriure al seu compte de Twitter, on va afegir que «el meu govern seguirà impulsant un projecte regenerador i europeista per a Espanya», abans de deixar clar que els resultats «reforcen» el seu compromís de «defensar la Constitució i la Democràcia davant de la por».

Per part seva, Díaz va manifestar que té la confiança de l'Executiva autonòmica del partit per seguir «liderant el projecte socialista» a Andalusia i que només si hagués perdut les eleccions autonòmiques hauria dimitit, «però he guanyat». Pel que fa al fet que Ciutadans hagi demanat al PSOE-A i al PP-A que «no bloquegin» un govern de la formació taronja, va indicar que el normal en democràcia és que «el tercer doni suport al primer» .

Díaz va destacar que, encara que el PSOE-A va guanyar les eleccions gràcies al suport de més d'un milió d'andalusos, va ser una «nit trista» perquè molts andalusos socialistes es van quedar a casa i no van anar a votar. «Els que es van quedar a casa que sàpiguen que hem entès el missatge i prenem nota», segons va explicar la secretària general del PSOE-A.

En un altre ordre de coses, milers de persones van participar ahir a la nit en diverses manifestacions antifeixistes contra Vox al centre de diferents capitals de província andaluses, com Granada, Màlaga i Sevilla