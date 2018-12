Els Vint-i-vuit ajornen el debat sobre el canvi d´hora per manca de consens

Els ministres de Transports de la Unió Europea van mostrar els seus dubtes sobre la reforma que defensa Brussel·les per abolir el canvi horari bianual i van demanar més temps perquè experts puguin avaluar a nivell nacional i europeu les conseqüències d'aquestes modificacions, el que a la pràctica suposa ajornar la negociació sense data. Una dotzena de països van prendre la paraula a Brussel·les, majoritàriament per dir que consideren prematur fixar una posició comuna perquè falten avaluacions d'impacte precises sobre com la manera d'acabar amb els canvis horaris podria afectar el dia a dia dels ciutadans, però també l'activitat econòmica i funcionament de sectors com el transport aeri.

Als ministres també els preocupa el risc de «fragmentació» dins de la Unió Europea si cada país té llibertat per acollir-se a l'horari d'hivern o d'estiu, fet pel qual van apostar per assegurar que els Estats membres es coordinarien amb els seus veïns abans de prendre una decisió definitiva.

La presidència de torn de la UE, que aquest semestre ocupa Àustria, ha presentat un informe de progrés que constata les diferències entre els països que veurien amb bons ulls acabar amb els canvis ja a l'abril de 2019, com proposa la Comissió Europea, i aquells que creuen que no hi ha proves dels beneficis d'aquesta mesura i reclamen una avaluació d'impacte «detallada» per part de Brussel·les.

«En aquest moment, totes les delegacions mantenen una reserva general d'estudi sobre la proposta», segons recull l'informe de progrés, que també apunta que una «majoria» de països coincideixen que el calendari fixat per Brussel·les és «massa ambiciós».

La comissària de Transports, Violeta Bulc, va mostrar la seva decepció pel fet que els Estats membres no tinguin encara una posició comuna i va confiar que puguin consensuar el seu enfocament «clar» d'aquí al mes de juny, quan està previst que reprenguin el debat.