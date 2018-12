Dinamarca vol recloure en una illa els estrangers criminals pendents d'expulsió

El Govern danès vol habilitar un centre en una illa deshabitada per recloure criminals estrangers pendents d'expulsió, una mesura inclosa en un paquet legal per endurir la política d'immigració que ha generat controvèrsia. El pla -inclòs en els pressupostos acordats entre el Govern liberal-conservador i el xenòfob Partit Popular Danès (DF)- afecta peticionaris amb sol·licitud d'asil rebutjada que han comès delictes greus i criminals estrangers que no poden ser retornats als seus països perquè no els accepten o s'arrisquen a patir tortures.

Dinamarca compta des de 2016 amb un centre a Kærshovedgård (península de Jutlàndia) per a estrangers pendents d'expulsió, però, davant les informacions dels últims mesos sobre els problemes de delinqüència generats a la zona pels interns, el Govern ha decidit ara destinar els més perillosos a una illa.

«Els estrangers que han abusat de la confiança de la societat danesa i comès actes criminals han de tenir les condicions més austeres possibles i ser controlats de forma conseqüent», va explicar la ministra d'Integració, Inger Støjberg, la cara més visible de la dura línia en immigració del Govern de Lars Rasmussen. Støjberg ja havia assegurat dos anys enrere, quan es va presentar el centre de Kærshovedgård, que l'objectiu era fer-li la vida «el més insuportable possible» a aquest grup d'estrangers. El nou centre estarà situat a Lindholm, illa al sud-est del país destinada des de fa un segle a experiments amb malalties contagioses. per a animals i fins al juliol sota control de l'Institut de Veterinària de la Universitat de Lyngby (Copenhaguen).

Les tasques de neteja de l'illa -sense residents permanents des de fa dècades- obligaran a que fins 2021 no estigui preparat el centre per a interns, que tindrà un centenar de places i per al qual es destinaran 759 milions de corones daneses (una mica més de 100 milions d'euros) els propers quatre anys.

L'illa estarà controlada per les autoritats penitenciàries i hi haurà policia patrullant i, encara que els interns poden abandonar durant el dia en transbordador fins a la petita localitat de Kalvehave, hauran de tornar de nit."Minimitzarem la quantitat de freqüències tant com sigui possible. Ho farem tan molest i tan car com es pugui", va dir al canal TV2 el portaveu d'estrangeria del DF, Martin Henriksen.La iniciativa ha provocat crítiques, entre d'altres, de l'Institut de Drets Humans, que l'ha considerat "a la vora de la legalitat", ja que es tracta de persones que han complert pena i no se'ls pot privar de llibertat."És una mala idea, simplement trasllada el problema d'un lloc del país a un altre", ha declarat Mikael Smed, alcalde socialdemòcrata de Vordingborg (municipi al qual pertany l'illa), mentre "Politiken", principal diari danès, parla de "derrota "i de" condemnar a l'infortuni "a un grup de persones.El paquet inclou altres mesures destinades a aconseguir que més refugiats tornin als seus països com dificultar "fins al límit dels compromisos fixats per les convencions" la prolongació de permisos de residència i un descens de les ajudes econòmiques."Estem molt preocupats per les noves regles, que donen encara més provisionalitat i inseguretat, menys ajudes i pitjors opcions de educar-se. És molt dur, destruirà famílies", ha criticat el secretari general de l'ONG Ajuda al Refugiat, Christian Friis Bach.Coincidint amb l'onada de refugiats arribats a Europa fa tres anys, el Govern de Rasmussen va endurir encara més l'estricta política d'asil i estrangeria que impera a Dinamarca des del canvi de segle, amb mesures polèmiques com una llei per confiscar diners i objectes de valor a peticionaris per costejar la seva estada.La idea de traslladar a una illa a criminals estrangers havia estat suggerida ja en 2000 per la llavors ministra d'Integració socialdemòcrata, Karen Jespersen, però la iniciativa va ser durament criticada pel seu propi partit i altres forces polítiques."Hem dit que cal trobar un lloc on col·locar als sol·licitants d'asil rebutjats que siguin criminals, on estigui no importa tant", declara ara la líder socialdemòcrata, Mette Frederiksen, que en els seus tres anys al capdavant del partit ha donat suport totes les mesures restrictives en immigració del Govern.