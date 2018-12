Els EUA donen 60 dies a Rússia per complir amb el tractat d'armes nuclears

El secretari d'Estat nord-americà, Mike Pompeo, va avisar Rússia que té un termini de 60 dies per complir el Tractat de Forces Nuclears d'Abast Intermedi abans que Washington activi la seva sortida del pacte. «Només ells poden salvar aquest tractat. Si Rússia admet les seves violacions i torna al seu compliment ple i verificable, per descomptat celebraríem aquest rumb d'acció», va assegurar Pompeo en roda de premsa al final de la seva reunió amb els seus homòlegs de l'OTAN.

«Els ·stats Units declaren que Rússia està en violació material del Tractat i suspendrem les nostres obligacions com a remei efectiu d'aquí a 60 dies si Rússia no tona al seu compliment ple i verificable», va aclarir. Pompeo va explicar que Rússia té «60 dies» per a «la destrucció del seu programa i el compliment continu dels termes del tractat».

El cap de la diplomàcia nord-americana va admetre, però, que «no hi ha cap indicació que tinguin intenció de fer això», però va insistir que els aliats europeus van demanar més temps als Estats Units per abandonar el tractat. «En aquests 60 dies no provarem, produirem ni desplegarem cap sistema i veurem què passa en aquest període», va explicar.

«Els nostres socis europeus aprecien aquest temps addicional. Van demanar un període ampliat per garantir que hi havia total unitat», va reblar. «No té sentit que els EUA continuïn en un tractat que restringeix la nostra capacitat de respondre a violacions de Rússia», va afegir.