El Govern britànic haurà de divulgar la informació legal sobre el Brexit

El Govern britànic es va comprometre a publicar tota la informació legal sobre el Brexit després de perdre una votació a la Cambra dels Comuns en què els parlamentaris van declarar el Gabinet de Theresa May en desacatament. El Partit Laborista va llançar el repte dilluns en acusar formalment Downing Street de desobeir el Parlament per no publicar l'informe complet que van sol·licitar als experts sobre les implicacions legals de l'acord de sortida del Regne Unit de la UE.

A l'acusació s'han sumat posteriorment els grups opositors del Partit Liberal Demòcrata, el Partit Nacionalista Escocès, el Partit Nacionalista Gal·lès (Plaid Cymru) i Els Verds, a més del Partit Unionista Democràtic, soci de Govern de May.

L'enllaç del Govern amb el Parlament, Andrea Leadsom, va respondre que «el Govern ha escoltat i publicarà al complet el consell legal de la Fiscalia General, encara que, donades les serioses qüestions constitucionals que planteja, s'enviarà primer a la Comissió de Privilegis».

Per altra banda, l'advocat general del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TUE) Manuel Campos Sánchez-Bordona, va dictaminar que el Regne Unit pot frenar «unilateralment» la seva sortida de la Unió Europea, sense comptar amb el vistiplau dels Vint-i-set, una opció que fins ara han rebutjat tant Londres com el bloc comunitari.

En les seves conclusions, l'advocat espanyol proposa al Tribunal amb seu a Luxemburg que declari que l'article 50 del Tractat de la UE -la clàusula amb la qual es va activar el procés de divorci- «admet la revocació unilateral» de la notificació que va presentar Londres i que va posar en marxa el compte enrere pel qual el Regne Unit quedarà automàticament fora del bloc el 29 de març del 2019. A més. aclareix que la possibilitat de revocar-lo persisteix «fins al moment en què es conclogui» el Tractat de Retirada.