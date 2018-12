Macron ajorna la pujada del preu dels combustibles per la pressió del carrer

El primer ministre de França, Edouard Philippe, va anunciar l'ajornament de les mesures fiscals que havien d'entrar en vigor l'1 de gener i que havien de provocar un augment del preu dels combustibles, de tal manera que no s'aplicaran en principi fins a la meitat de 2019, després del malestar social que la mesura ha provocat. «Desenes de milers de francesos han expressat la seva còlera», va admetre Philippe en una compareixença convocada en ple debat per l'onada de protestes dels Armilles Grogues, que dissabte va desembocar en importants disturbis a la capital, París.

El Govern ha pres nota del malestar i ha entès que «cap taxa mereix posar en perill la unitat de la nació», fet pel qual ha suspès «durant sis mesos» l'aplicació de les tres mesures fiscals que havien d'entrar en vigor el primer dia de 2019. Així, els preus de l'electricitat i del gas «no augmentaran durant l'hivern».

L'Executiu no renuncia a «la lluita contra la contaminació i contra el canvi climàtic», però per boca de Philippe va admetre que cal «acompanyar els francesos en aquesta transició» que el propi president, Emmanuel Macron, va defensar durant una compareixença pública la setmana passada. El primer ministre va anunciar l'obertura d'«un gran debat sobre impostos» que començarà el 15 de desembre i durarà fins a l'1 de març de el 2019.

La suspensió dels plans fiscals costarà a les arques públiques 2.000 milions d'euros, segons fonts del Govern. La diferència, va explicar, es sufragarà retallant despeses a altres partides per no comprometre l'objectiu de dèficit el 2019, del 2,8 per cent.

El moviment dels Armilles Grogues ha suposat el major desafiament social fins a la data per a la Presidència de Macron, que s'ha vist obligat a recular després d'uns bloquejos i mobilitzacions que amenaçaven d'esdevenir transversals i transcendir el sector del transport.

La decisió d'ajornar la mesura es va adoptar durant una reunió convocada per Macron a l'Elisi en què van estar presents el primer ministre i una desena de ministres, entre ells els de Transició Ecològica, François de Rugy, i el d'Economia, Bruno Le Maire.

Prèviament, Philippe s'havia reunit amb els líders dels partits amb representació parlamentària per afrontar la crisi. Tots ells, amb l'excepció de les formacions ecologistes, es van mostrar a favor d'una moratòria.

La crisi dels Armilles Grogues ha tingut un fort impacte en la popularitat del president francès i en la de Philipe, segons el sondeig d'Ifop-Fiducial publicat ahir per Paris Match. Així, el president cau al 23 per cent, sis punts menys que fa un mes, i el primer ministre cedeix deu punts, fins al 26 per cent.



Continuen els bloquejos

Ahir van continuar els bloquejos dels dipòsits de petroli a tot el país que han provocat desproveïment en algunes gasolineres, així com el tancament d'algunes carreteres. Philippe va insistir que, si bé hi ha dret de manifestació, també cal garantir el «dret a la seguretat», fet pel qual va reclamar que qualsevol nova mobilització es desenvolupi «en calma».

Un dels iniciadors del moviment dels Armilles Grogues, Eric Drouet, va confirmar a la cadena BFMTV que es manifestarà dissabte i que seguirà fent-ho fins que s'aconsegueixi un «canvi real». Un altre dels convocants, Patrick de Perglas, va mantenir una breu reunió amb el president francès.

El diari Libération va explicar que a la nit de dissabte, els antiavalots van utilitzar un 25% més de munició que a tot l'any 2017. Ahir, en compareixença urgent, van començar els judicis ràpids dels més de 300 detinguts. Ahir es va saber que diumenge va morir a Marsella una dona de 80 anys en rebre l'impacte d'una bomba lacrimògena a la cara.