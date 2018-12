Sánchez rectifica i assegura ara que presentarà els Pressupostos al gener

El Consell de Ministres aprovarà el projecte de Pressupostos Generals de l'Estat per al 2019 al mes de gener i el remetrà al Congrés, va anunciar el president del Govern, Pedro Sánchez. En una entrevista a Telecinco, Sánchez va confirmar que, tot i el desastre del PSOE a les eleccions andaluses, el seu Govern segueix determinat a continuar el full de ruta que es va fixar després de la moció de censura i això inclou l'aprovació d'un nou projecte de Comptes públics.

A les últimes setmanes, Sánchez havia suggerit que no presentaria els Pressupostos sense tenir lligats abans els suports necessaris perquè sortissin endavant o, almenys, perquè poguessin tramitar-se al Congrés i no fossin tombats en el primer debat d'esmenes a la totalitat.

No obstant això, el Ministeri d'Hisenda ha seguit treballant en els últims dies per sumar al consens assolit amb Units Podem en matèria de Pressupostos el PNB i ERC. Sánchez no va confirmar si té compromesos més suports. «Espero comptar amb aquests suports, comptem ara mateix amb el d'Units Podem, esperem comptar amb el del PNB i estenem ponts a la resta de partits», va dir.

El cap de l'Executiu va demanar al president de la Generalitat, Quim Torra, que no perdi les formes i que garanteixi la celebració i la seguretat del Consell de Ministres previst per al dia 21 a Barcelona. Sánchez va minimitzar l'aval del Govern català a les protestes convocades amb motiu de la celebració d'aquest Consell de Ministres a la Ciutat Comtal, però va destacar que Torra és «el principal responsable i representant de l'Estat» a Catalunya i, com a tal, ha de garantir «la celebració normalitzada d'un Consell de Ministres sens dubte important i històric».

Hores abans, el president del Govern va assegurar que suprimiria la inviolabilitat del Rei i va apuntar que el mateix monarca Felip VI també en seria partidari i no suposaria un impediment per portar a terme aquest canvi. El seu propi partit va assenyalar que aquesta és una opinió personal.