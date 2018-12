El Suprem estudia un recurs per paralitzar l'exhumació de les restes de Franco

La Sala Tercera del Tribunal Suprem està estudiant un recurs presentat pels néts de Francisco Franco que sol·licita la nul·litat de l'acord del Consell de Ministres del passat 8 de novembre per a l'exhumació de les restes del dictador i sol·licita que mentre s'analitza el fons de l'assumpte es paralitzi qualsevol actuació destinada a treure'ls del Valle de los Caídos. El recurs es dirigeix així contra les instruccions que va dictar el Govern per començar amb les tasques d'exhumació, aprovades després del decret que el mes d'agost va modificar la Llei de Memòria Històrica amb l'objectiu de treure les restes del dictador de la Basílica del Valle.

Haurà de ser la Secció Quarta de la Sala contenciosa administrativa del Suprem, formada per sis magistrats i presidida pel conservador Jorge Rodríguez-Zapata, qui decideixi si tal com al·lega la família de Franco, s'han produït «irregularitats» en allò relacionat amb el dictador i s'ha aplicat una política de «cas únic» en ordenar l'exhumació de les seves restes i no la de tots els que hi estan enterrats que no van morir durant la Guerra Civil. Demanen en tot cas que es paralitzin les tasques d'exhumació, atès que el Govern ja ha donat instruccions tant a la Comunitat com a l'Ajuntament.