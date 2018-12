El TSJ de Navarra confirma la condemna de 9 anys de presó per abús sexual contra La Manada

El Tribunal Superior de Justícia de Navarra (TSJN) ha confirmat la condemna de 9 anys de presó, per un delicte continuat d'abús sexual amb prevalença, imposada l'abril passat per la Secció Segona de l'Audiència de Navarra als cinc membres de la Manada, pels fets ocorreguts en els Sanfermines de 2016. La sentència pot ser recorreguda en cassació davant del Tribunal Suprem.

El ple de la Sala Civil i Penal del TSJN, integrat pels magistrats Joaquín Cristóbal Galve Sauras (president), Francisco Javier Fernández Urzainqui, Alfonso Otero Pedrouzo, Miguel Ángel Abárzuza Gil i José Antonio Álvarez Caperochipi (ponent), estima un els motius dels recursos, en concret respecte de l'absolució dels inculpats del delicte contra la intimitat, per l'enregistrament parcial dels fets.

Així, el TSJN ordena a la Secció Segona de l'Audiència, que no va entrar a valorar aquest delicte, que un cop sigui ferma la present resolució dicti una nova sentència sobre el delicte contra la intimitat imputat.

Segons ha informat el TSJN, la sentència de la Sala Civil i Penal compta amb un vot particular formulat per dos dels cinc magistrats, Joaquín Galve i Miguel Ángel Abárzuza, que estimen que caldria condemnar als cinc processats per un delicte continuat d'agressió sexual, a l'apreciar l'existència d'intimidació, a sengles penes de 14 anys, 3 mesos i un dia.

A un dels cinc acusats, Antonio Manuel Guerrero, el consideren, a més, responsable d'un delicte de robatori amb intimidació, pel que haurien imposar 2 anys més de presó en lloc dels 900 euros de multa fixats per l'Audiència, per un delicte lleu de furt, per robar-li el mòbil a la denunciant.

Segons ha continuat assenyalant el TSJN, la sala, per unanimitat, desestima la resta dels recursos plantejats pels acusats i, en essència, ratifica la decisió de l'Audiència Provincial de donar versemblança a la declaració de la denunciant, principal prova de càrrec.