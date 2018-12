El CIS dona al PSOE un avantatge de més de 12 punts sobre el PP

El Baròmetre d'Opinió realitzat pel Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS) el passat mes de novembre, gairebé un mes abans de les andaluses, torna a situar el PSOE en primer lloc a l'Estat, amb una intenció de vot del 31,2% i un avantatge de 12,1 punts sobre el PP, que torna al segon lloc superant Ciutadans, que baixa gairebé tres punts. Així, per darrere del 31,2% del PSOE hi hauria el PP amb un 19,1%, Ciutadans amb un 18,2% i l'aliança de Units Podem i les seves confluències, que pugen fins al 18%.

El mateix escenari d'un PSOE destacat amb el PP, Ciutadans i Units Podem separats per un punt, el que es considera empat tècnic, es dóna en la intenció directa de vot, quan a l'enquestat se li pregunta a quin partit votarien si demà fossin les eleccions. Així, el PSOE compta ja amb un vot decidit del 19,4%, mentre que el PP té un 11,5%, Ciutadans un 11,4% i Units Podem un 11%.

Això sí, davant aquesta pregunta hi ha un 21,5% que no sap encara a qui votar o no contesta, més un 11,4% que pensa abstenir-se. Per aquest motiu, el CIS els pregunta les seves simpaties, el que dóna una altra suma, de nou amb el PSOE al capdavant amb un 22,8%, davant del 14% del PP, el 13,3% de Ciutadans i el 13,1% de Units Podem i les seves confluències.

El PDeCAT i el PNB baixen per primera vegada per sota de l'1% i només aconsegueixen un 0,8% i un 0,7% respectivament, mentre que ERC puja fins al 4,8% i Bildu es queda en l'1%. Pel que fa a VOX, que en els dos mesos anteriors apareixia amb un 1,3%, dobla el seu percentatge fins al 2,5%.