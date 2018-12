Maten d'una pallissa un dels pioners de la lluita LGTBI a València

La Policia Nacional investiga la mort violenta d'un home trobat amb cops per tot el cos en el seu habitatge del carrer Julián Penya de València, segons han informat fonts pròximes a la investigació. La víctima, segons ha pogut saber Levante-EMV, és Fernando Lumbreras, el primer president del col·lectiu Lambda a València i un dels pioners de la lluita LGTBI a la ciutat de València.



La víctima estava lligada de mans sobre el llit i la porta de l'habitatge estava sense forçar, malgrat que el seu interior estava completament regirat.



Els veïns van ser els que van alertar directament a la Policia del que ha passat al voltant de les 21.00 hores d'aquest passat dimecres. En arribar al lloc, els agents es van trobar amb la víctima, de 60 anys, ja cadàver.



L'home, que no tenia antecedents i pel que sembla vivia sol, presentava cops per tot el cos.



Reaccions a la seva mort

Hui és un dia trist. Fernando Lumbreras, una de les primeres persones al capdavant de Lambda ha estat trobat mort a sa casa.

Volem per damunt de tot recordar i fer honor al gran treball que Fernando va fer pels drets LGTBI.

Com a germà de lluita, sempre et tindrem en la memòria. pic.twitter.com/AuoUuQmnbp — Lambda (@lambdavalencia) 6 de diciembre de 2018

En el seu compte de Twitter, Lambda València ha assegurat que es tracta d'"un dia trist" perquè Lumbreras, "una de les primeres persones al capdavant de Lambda, ha estat trobat mort a casa".