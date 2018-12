El PDeCAT demana una proposta raonable per negociar els Comptes

El diputat del PDeCAT Ferran Bel va assegurar que la seva formació manté «el mateix no rotund de fa dos mesos» als Pressupostos Generals de l'Estat, però que «si hi ha una solució política per a Catalunya, una proposta sobre la qual entenguem que és raonable negociar, podríem negociar el pressupost». «Si hi ha proposta i entenem que és raonable encara que no estigui tancada, podríem negociar, però si no n'hi ha o és simplement un nou Estatut aquesta història ja la coneixem», va sentenciar.

Per part seva, el portaveu adjunt d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, va advertir que malgrat les «pressions» a la seva formació perquè aprovi els Pressupostos, la seva posició «no canvia» i segueix reclamant al Govern que es mogui respecte la situació dels presos.