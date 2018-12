El PSOE diu que és l'únic que té una proposta per reformar la Constitució i demana el suport dels altres partits

La portaveu del PSOE al Congrés, Adriana Lastra, ha defensat que el seu grup és l'únic que té una proposta per reformar la Constitució i que cal "modernitzar-la" perquè la societat ha canviat molt en aquests 40 anys. Per això, ha animat la resta de partits a donar suport a la reforma que planteja el govern espanyol (que ja ha iniciat tràmits per limitar aforaments polítics). Tanmateix, ha dit que en un dia de celebració com el 40è aniversari de la carta magna cal deixar de banda els enfrontaments polítics i "mirar allò que uneix" els partits.

"Cal treballar units per consolidar cada dia més la democràcia, renovar el pacte per la convivència i per aconseguir posar sobre la taula el que ens uneix a tots per aconseguir 40 anys més de prosperitat i solidaritat i igualtat", ha manifestat Lastra a l'entrada de l'acte.