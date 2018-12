El Regne Unit podria romandre dins de la unió duanera indefinidament

El text de l'avaluació legal de l'acord per al Brexit, de sis pàgines i subscrit pel fiscal general, Geoffrey Cox, avisa que el Regne Unit podria quedar «indefinidament» dins de la unió duanera si no s'arriba a acords «alternatius» i «permanents» que substitueixin l'actual pla d'emergència per a la frontera irlandesa, un dels aspectes que més dubtes han generat dins del pacte.

La primera ministra del Regne Unit, Theresa May, va assegurar que el seu Govern «no ha ocultat els fets» sobre l'acord del Brexit a la Cambra dels Comuns, després que els diputats obliguessin dimarts en una votació a publicar l'avaluació legal sobre la futura sortida de la Unió Europea. May va admetre els «dubtes» que pot haver suscitat l'Acord de Retirada i, en particular, el pla d'emergència establert per a la frontera d'Irlanda del Nord, però va insistir que es tracta d'«un bon acord» i, com a tal, va defensar la seva aprovació de cara a la votació que tindrà lloc l'11 de desembre.

Paral·lelament, la Comissió Europea va presentar dues propostes per a la signatura i conclusió del Tractat de Retirada de Regne Unit, primer pas formal del procés perquè la UE ratifiqui l'acord de divorci que van negociar Londres i Brussel·les. La UE va avalar el passat 25 de novembre els termes de l'acord durant una cimera extraordinària en què els líders europeus van encarregar a l'Executiu comunitari «fer els passos necessaris per garantir que l'acord pot entrar en vigor el 30 de març de 2019».