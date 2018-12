Valls demana no pactar amb Vox i Rivera li respon que cal fugir del «frontisme»

La setmana posterior a les eleccions andaluses està deixant entreveure la disparitat de criteris en els diferents partits. Així, si al PSOE s'ha pogut veure que hi ha qui dona suport a Susana Díaz tot i el mal resultat als comicis i hi ha qui vol que dimiteixi, ahir les diferències van sorgir a Ciutadans. Mentre que el líder del partit, Albert Rivera, es va mostrar disposat a pactar amb Vox, Manuel Valls, candidat independent a l'Alcaldia de Barcelona amb el suport de Ciutadans, va mostrar la seva oposició a qualsevol acord amb els ultradretans.

Així, Rivera va anunciar que donarà prioritat a negociar un Govern de «canvi» a Andalusia amb el Partit Popular, però va insistir que la Presidència de la Junta l'ha d'ocupar el seu candidat, Juan Marín. «Prioritzarem la negociació amb el PP en continguts, persones i polítiques», va dir Rivera, tot afegint que això és el que més s'assembla al que han demanat els andalusos a les urnes.

Al PSOE el va instar a «assumir la derrota, passar a l'oposició» i permetre, amb la seva abstenció a la investidura, que governin el PP i Ciutadans, i també va rebutjar l'opció plantejada pel secretari general de Podem, Pablo Iglesias, que es va mostrar obert a permetre que governi Cs a canvi que el PP i Vox quedin fora.

A la pregunta de si descarta un acord amb Vox, va respondre que la «prioritat absoluta» del seu partit és que el president de la Junta sigui Marín i que hi hagi «un Govern de canvi» basat en un pacte entre PP i Ciutadans. Responent també Valls, va afegir que «amb cinc partits a l'arc parlamentari i un canvi a executar, seria una irresponsabilitat posar-nos a descartar tots els escenaris que hi ha a sobre de la taula». Segons la seva opinió, cal «fugir del guerracivilisme, la confrontació, el frontisme i el sectarisme» i cal actuar amb «serenitat i claredat en els valors constitucionals».

Concretament, l'exprimer ministre francès va defensar «un gran pacte de país» contra els populismes, per al qual va apostar perquè els partits constitucionalistes sumin forces, i va rebutjar pactes amb Vox. «Demano sentit d'Estat i sentit comú, perquè estem en un moment clau», va defensar, tot recordant que fa 40 anys es van posar d'acord els representants de la Dictadura i els líders de l'oposició democràtica amb l'objectiu de recuperar les llibertats i la integració europea.

Per part seva, el president de VOX, Santiago Abascal, va posar com a condició per oferir el seu suport per formar govern a Andalusia el tancament de Canal Sur, una reforma de l'Estatut andalús que retorni les competències de Sanitat i Educació a l'Estat, obrir una auditoria «pel frau del PER» i un estudi detallat d'«organismes superflus». Abascal va afegir a aquestes mesures que es faci una defensa de la caça i de la tauromàquia, derogar lleis relacionades amb Gènere i Memòria Històrica, la supressió de l'impost de successions i la rebaixa del tram autonòmic de l'IRPF. A això, hi va afegir la petició que desaparegui de l'Estatut andalús la definició de «realitat nacional» i substituir-la per «regió autònoma», perquè segons el seu parer, «els andalusos saben que Espanya és una nació».

El president del PP-A i candidat a la Presidència de la Junta, Juanma Moreno, va manifestar que «no veu sensat» que Ciutadans vulgui liderar el canvi a Andalusia quan ha tingut cinc escons menys que els populars a les eleccions de diumenge passat.