Casado exclou ara Vox i només veu Cs com a interlocutor

El president del PP, Pablo Casado, va recalcar ahir que el seu únic interlocutor a Andalusia és Ciutadans, amb el qual vol aconseguir un «acord global» per acabar amb el «règim» socialista i sobre el qual haurà de pronunciar-se després Vox, al qual ahir va semblar donar per exclòs de qualsevol negociació. «La negociació és amb Ciutadans», va dir Casado en una conversa informal amb periodistes.

D'aquesta manera va incidir que, una vegada que hi hagi candidat a la investidura, que solament pot ser el líder del PP andalús, Juan Manuel Moreno, «els vots són clau». I si Vox, al qual fins ara no havia descartat en cap escenari, vota en contra o s'absté i no permet que la investidura tiri endavant tindria «molt a explicar», perquè podria suposar repetir eleccions.

En qualsevol cas va assenyalar que Vox no voldrà entrar al Govern andalús i en definir a aquesta formació va considerar que el partit de Santiago Abascal és actualment «més Trump que Le Pen».

Casado va descartar així Vox en la interlocució directa un dia després que el mateix Abascal admetés que no volen entrar en l'executiu autonòmic perquè no vol «càrregues ni càrrecs». El líder del PP es va mostrar convençut que hi haurà acord amb Cs. PP i Ciutadans busquen un «acord global», va explicitar Casado, que inclogui tant el Govern com la Mesa del Parlament. Això obliga a tancar el pacte en poc més de dues setmanes, perquè el Parlament es constitueix el 27 de desembre

A més, Casado va dir haver proposat a Rivera «optimitzar l'espai electoral», de tal manera que Cs busqui créixer pel centreesquerra i si el PP creix pel centredreta entre els dos partits podrien governar amb majoria absoluta «en un any o en sis mesos».