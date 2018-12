La CDU tria Kramp-Karrenbauer com a successora de Merkel

Kramp-Karrenbauer, aplaudida per Merkel

Kramp-Karrenbauer, aplaudida per Merkel Reuters

L'actual secretària general de la Unió Demòcrata Cristiana (CDU), Annegret Kramp-Karrenbauer, ha complert els pronòstics i ha estat la vencedora de la votació per elegir el substitut de la cancellera, Angela Merkel, al capdavant del partit conservador.

Kramp-Karrenbauer, qui durant mesos s'ha vist com la successora natural de Merkel, ha superat en la segona volta l'exlíder del grup parlamentari de la CDU Friedrich Merz i, després que tots dos s'imposessin en una primera ronda al tercer en discòrdia, el ministre de Sanitat, Jens Spahn.

Durant el discurs previ a la votació del miler de delegats reunits a Hamburg, Kramp-Karrenbauer ha descrit la CDU com "l'últim unicorn d'Europa" per l'alt nivell de suport del qual continua gaudint entre la ciutadania i ha cridat la formació a demostrar més "valor" i "confiança" de cara al futur.

"Si tenim valor viurem en una Europa forta, en una Europa amb un euro a prova de crisi i amb un Exèrcit europeu que sigui una realitat", ha defensat, amb l'objectiu de comptar amb una CDU "forta" que, per primera vegada en 18 anys, no tindrà com a principal responsable Angela Merkel.

Kramp-Karrenbauer, amb el sobrenom de la 'mini Merkel', té per davant la difícil tasca de passar pàgina a l'etapa de l'actual cancellera. "La gent em considera una 'mini', una còpia, però puc dir que estic aquí per mi mateixa", ha subratllat.

Merkel, cancellera d'Alemanya des del 2005, va decidir a finals d'octubre cedir la direcció del partit que ha liderat des de l'any 2000 després dels mals resultats obtinguts pel seu bloc conservador en les darreres eleccions regionals i la caiguda en picat de la intenció de vot.

No obstant això, preveu seguir com a cancellera fins al 2021, al capdavant de la 'gran coalició' amb els socialdemòcrates. Serà llavors quan en principi Kramp-Karrenbauer es proclami candidata formal per ser la propera cap del Govern d'Alemanya.