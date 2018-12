El pols per la successió de Merkel divideix els conservadors alemanys

uan Angela Merkel lluitava contra les múltiples crisis d'Europa el 2014, Friedrich Merz es reunia amb crítics conservadors per queixar-se del seu lideratge. Les aspiracions polítiques de Merz havien estat marginades des de feia molt temps per la cancellera i els seus aliats podien dir que encara estava molest. En una ocasió, la seva esposa va descarregar les seves frustracions. «Friedrich, hauries fet un treball molt millor», va dir, segons un legislador que estava present.

Amb la disminució del poder de Merkel mentre es prepara per deixar el lideratge del partit, Merz podria finalment tenir l'oportunitat de demostrar que la seva esposa tenia raó. Però els alts membres del partit temen que si pren el poder, es pugui iniciar una guerra interna en el partit més gran d'Alemanya, posant en perill els assoliments de la cancellera.

Merz, de 63 anys, és un dels dos candidats que lideren la carrera per succeir a Merkel com a president de la Unió Demòcrata Cristiana (CDU) quan 1. 001 delegats del partit votin a Hamburg. Atès que les enquestes d'opinió mostren que és poc probable que la CDU sigui derrotada en les pròximes eleccions, malgrat les dificultats de Merkel, el guanyador es convertirà en el líder «de facto» d'Alemanya a mesura que avança la carrera de la cancellera.

El conservadorisme impenitent de Merz ha captivat als tradicionalistes que es van estarrufar quan Merkel va arrossegar al seu partit cap al centre – l'exministre de finances de Merkel Wolfgang Schaeuble va recolzar la candidatura de Merz el dimarts.

El seu rival, Annegret Kramp-Karrenbauer, lleial a Merkel, apel·la a aquells preocupats per l'agitació que podria desencadenar una victòria de Merz. El mateix Merz nega que intentaria expulsar a Merkel abans que ella estigui llista. «Cada nou líder del partit, jo també, estarà vinculat a l'acord de la coalició», va dir en un esdeveniment de campanya el mes passat en Luebeck, prop de la costa bàltica del país. «Això també determinarà la meva futura relació amb Angela Merkel», va afegir. Però no tota la base del partit es creu el seu discurs.

Encara que la posició de Merkel com a canceller està ben protegida per la Constitució alemanya, Merz podria fer-li la vida molt difícil en establir diferències entre el seu govern i el seu partit. En un altre esdeveniment de campanya en l'est del país, va cridar a un debat sobre el dret constitucional a l'asil, una pedra angular de l'ordre polític de postguerra a Alemanya. Encara que més tard es va desdir una mica, la política d'immigració es tornaria més difícil sota el lideratge de Merz, qui ha indicat repetidament que la política de refugiats de Merkel és una traïció als valors conservadors del partit. Un ministre, que va demanar no ser identificat, va predir que si Merz guanyava, començaria a endurir immediatament la posició de la CDU i que això tard o d'hora provocaria un enfrontament amb la cancellera.

Els lleials a Merkel també temen que pugui usar un mal resultat en les eleccions parlamentàries europees del proper mes de maig per pressionar Merkel perquè es retiri.