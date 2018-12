La CDU tria Kramp-Karrenbauer com a hereva d'Angela Merkel

La Unió Cristianodemòcrata (CDU) alemanya va optar ahir pel continuisme i, després de 18 anys sota el lideratge de la cancellera Angela Merkel, va lliurar la prefectura a la seva lleial secretària general, Annegret Kramp-Karrenbauer, malgrat la forta embranzida de l'ala dretana del partit. AKK, com es denomina la secretària general del partit, es va imposar per un 51,8% al congrés de la CDU d'Hamburg, enfront del 48,2% del representant de l'ala dretana, Friedrich Merz, i després d'haver quedat descartat en una primera volta Jens Spahn, així mateix crític cap a la línia de Merkel.

La victòria de la lleial AKK facilita el propòsit de Merkel d'esgotar com a cap del Govern la legislatura -previsiblement, en 2021-, però és clar que la pressió dels crítics cap a la seva línia es farà notar en la gran coalició amb els socialdemòcrates, per si mateix afeblida pels seus continus dissensos interns.

En la seva presentació davant els delegats, AKK havia demanat al partit «coratge» per assumir els desafiaments al fet que s'enfronta, però va al·ludir també a la necessitat de frenar la caiguda d'electorat d'una formació que ha tingut a cinc dels vuit cancellers de la història de la República Federal d'Alemanya (RFA). Així, va destacar en aquest punt que la fortalesa de la CDU és de gran rellevància «per a Alemanya i per al conjunt d'Europa», mentre que el seu rival en el pols per la prefectura va asseverar que la CDU és l'últim «gran partit democristià» que queda en la UE.

La nova presidenta de la CDU compta amb el suport del sector conservador pel seu rebuig obert al matrimoni homosexual, encara que les seves conviccions en política econòmica i social, com la seva defensa del salari mínim i la lluita per la igualtat de la dona li distancia d'ells. Sobrenomenada en alguns sectors com «mini-Merkel», AKK té un estil polític similar a la de la seva predecessora, encara que pretén impulsar la renovació del programa del partit, en la qual els corrents dretans van guanyant terrè després de gairebé dues dècades de l'era Merkel.

El seu rival, Friedrich Merz va collir ovacions en advocar per adoptar un perfil més clarament conservador, la qual cosa remitent al retret freqüent en les files conservadores que imputa a Merkel haver-hi «socialdemocratizat» la formació. L'excap del grup conservador al Parlament, que comptava amb el suport exprés de l'actual president de la càmera federal, Wolfgang Schäuble, va cridar així mateix als seus a llançar «una nova estratègia» per combatre a la ultradreta i a no cedir terreny tampoc a la resta de formacions, inclosos els Verds.

Merz va presumir de la seva reconeguda eloqüència, però li va faltar precisió a l'hora de concretar com dirigir aquesta nova estratègia, mentre que AKK va guanyar la partida, des de la seva posició de candidata lleial a la cancellera.

Així, els corrents dretans guanyen terreny en la CDU, després d'aquestes gairebé dues dècades de domini de la línia de Merkel, qui en el seu últim discurs com a presidenta va llançar una crida a la «cohesió» per evitar que el seu llegat quedi tacat per les «interminables disputes» obertes després de la irrupció de la formació ultradretana Alternativa per a Alemanya (AfD). «Tenim la força per trencar les tendències i guanyar eleccions si lluitem junts de forma unida i determinada», va dir.