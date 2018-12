El jutge podrà accedir a la documentació secreta de l'espionatge a Bárcenas

El Consell de Ministres va acordar ahir desclassificar la documentació relativa a l'Operació Kitchen, en la qual presumptament es van usar fons reservats per intervenir documentació de l'extresorer del PP Luis Bárcenas, a través de la captació com a confident del seu xofer. La desclassificació dels citats documents permetrà al Ministeri de l'Interior remetre a l'Audiència Nacional els rebuts originals localitzats en els seus arxius.

A més, el jutge del cas Villarejo, Diego de Egea, ha citat per dimecres que ve com a investigat al que fos xofer de Luis Bárcenas, Sergio Ríos, en relació amb l'Operació Kitchen. El jutge de l'Audiència Nacional va acordar a instàncies de la Fiscalia Anticorrupció, al mateix temps que va suspendre les declaracions com a testimonis de l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, i la seva dona, Rosalía Iglesias, que estaven previstes per a aquest mateix dia.