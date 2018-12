Londres prepara plans per garantir els medicaments si no hi ha acord de Brexit

El Govern britànic treballa en diversos plans d'emergència per garantir el subministrament continu de medicaments en el cas que el Regne Unit abandoni la UE sense un acord el març de 2019, que inclou utilitzar avions i camions d'enviaments exprés de fàrmacs. «Estem treballant per garantir que tinguem capacitat d'aviació. Si hi ha una interrupció a la frontera, tindrem prioritat que inclourà medicaments i dispositius mèdics», va dir el ministre de Salut de Regne Unit, Matt Hancock, a la BBC. Hancock també va apuntar que Regne Unit tindria una reserva dels medicaments que poden ser emmagatzemats arribats a la situació d'un Brexit sense acord.

D'altra banda, l'oferta de Theresa May, que el Parlament tingui l'última paraula sobre l'aplicació de la salvaguarda a la frontera irlandesa pel Brexit no acaba d'acontentar a les veus crítiques, que amenacen de tombar l'acord amb Brussel·les dimarts que ve al Parlament. A la primera ministra britànica ara com ara, no li surten els comptes. L'acord no agrada a una gran part dels diputats que temen que el país es vegi atrapat indefinidament en la unió duanera.