Més de 700 detinguts a França en una nova protesta dels ´armilles grogues´

Ja són més de 700 les persones detingudes, d'elles 575 a París, durant la nova jornada de mobilitzacions dels 'armilles grogues' a tot França, on almenys 31.000 integrants d'aquests moviments han protagonitzat el quart cap de setmana consecutiu de protestes contra el Govern.

El secretari d'Estat d'Interior, Laurent Núñez, també ha informat que les protestes de París involucren ara mateix a uns 8.000 manifestants que estan participant en enfrontaments amb la policia francesa. Unes 272 persones es troben en dependències policials parisenques.

En el vuitè districte de París s'ha destacat un grup de vehicles blindats que han portat els manifestants a abandonar en calma l'escena, demanant a crits la dimissió del president del Govern, Emmanuel Macron. També s'han registrat detonacions al carrer Beaujon.

Ara mateix la gent s'està desplaçant des del bulevard Poissonnière cap a la plaça de la República. Mentrestant, als carrers adjacents, alguns manifestants estan rebent gotes als ulls per reduir l'efecte dels gasos lacrimògens llançats per les autoritats.

El Govern francès ha informat de certa disminució en les mobilitzacions, amb 5.000 participants menys a tot el país que dissabte passat al migdia. La policia ha realitzat nombrosos controls, confiscant ulleres de busseig, solució salina fisiològica i cascos protectors.

En altres punts del país, la Policia ha confiscat bats de beisbol i boles de petanca en propietat d'alguns dels integrants de les guàrdies que els 'armilles' han tornat a instal·lar en algunes autopistes, segons fotos de les forces de seguretat recollides pel diari francès.

A Bordeus, l'A10 està tancada en ambdues direccions entre els intercanvis d'Ambès al nord de Bordeus i Blaye-Montendre. Aquest tancament es deu a incendis de palets provocats per 'armilles grogues' durant la nit, informa France Blue.

També estan bloquejades l'A7 i l'A6 entre Mâcon i Villefranche-sur-Saône, segons el diari Saône-et-Loire. A la A9 s'han restringit les entrades i sortides pel sud de Narbonne.

El primer ministre, Édouard Philippe, ha visitat el Ministeri de l'Interior a les 10.00 per donar la seva primera avaluació del matí davant del titular de la cartera, Christophe Castaner.

Milers d'agents de seguretat de França s'han preparat durant la matinada d'aquest dissabte per les noves protestes.

La Torre Eiffel i altres importants atraccions turístiques continuen tancades. D'altra banda, la major part dels comerços situats al centre de la capital han reforçat les seves proteccions i mesures de seguretat per evitar saquejos. El mobiliari urbà, d'altra banda, ha estat retirat per a evitar que les barres de metall s'utilitzin com projectils.



Uns 89.000 policies han estat desplegats a tot el país. D'ells, uns 8.000 han estat destinats a París per evitar que es repeteixi el caos de dissabte passat, quan diversos esvalotadors van cremar automòbils i van robar botigues al famós bulevard dels Camps Elisis, a més de ratllar l'Arc de Triomf amb missatges dirigits al president Emmanuel Macron.

A través de les xarxes socials, els manifestants han descrit aquest cap de setmana com el "Quart Acte" d'un dramàtic repte a Macron i les seves polítiques.