El terrorista d'Atocha va viure a Bolívia, Xile, Argentina i Brasil

L'espanyol Carlos García Juliá, detingut en Sao Paulo per la seva participació en l'atemptat de 1977 contra el despatx d'advocats laboralistes del carrer Atocha de Madrid, vivia a Brasil des de feia gairebé dues dècades, era conductor d'Uber i s'amagava sota una identitat falsa veneçolana, van informar ahir fonts policials. A més, la Fiscalia demanarà a l'Audiència Nacional la seva extradició

García Juliá, qui va complir a Espanya 14 dels 193 anys de presó als quals va ser condemnat, va ser arrestat aquest dimecres per les autoritats brasileres quan sortia de casa seva, al barri de Barra Funda, i no va oferir resistència, segons va explicar la Policia Federal brasilera en una roda de premsa conjunta amb representants de la Policia Nacional d'Espanya.

El terrorista va arribar a Brasil el 2001 per Pacaraima, una empobrida ciutat de l'estat brasiler de Roraima i fronterera amb Veneçuela, però només va sol·licitar el seu registre d'estranger el 2009, quan es va presentar com Genaro Antonio Materán, de nacionalitat veneçolana. Les autoritats brasileres, no obstant això, van començar a desconfiar després que no renovés els seus documents, una pista que va portar aquesta setmana a la seva detenció.

El comissari espanyol Marcos Fredes Barbens va explicar que s'ha tractat d'«un treball laboriós, amb molt mètode i molt sistema. Vam estar creuant dades amb diversos països fins que vam tenir sort». L'antic militant de Força Nova va desaparèixer el 1994. Des de la seva desaparició a Bolívia, on va viure un temps i va ser empresonat per narcotràfic, es va detectar la seva presència a Xile, Argentina, Veneçuela i Brasil.