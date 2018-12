Trump eleva l'ex-fiscal general de Bush pare a ministre de Justícia

El president dels EUA, Donald Trump, va llançar ahir una virulenta ràfega d'atacs contra la investigació per la trama russa poques hores abans que es publiquessin nous detalls sobre els avanços del procés, en una jornada en la qual també va proposar com a fiscal general a William Barr i l'exdirector de l'FBI, James Comey, va comparèixer a porta tancada al Congrés.

Trump va denunciar en Twitter, «els nombrosos conflictes d'interessos» que suposadament té el fiscal especial Robert Mueller, qui investiga les acusacions de col·lusió entre l'equip de campanya de l'empresari i Rússia en les eleccions de 2016. Després del seu salva d'acusacions, Trump va anunciar la nominació de William Barr com a fiscal general per reemplaçar a Jeff Sessions en el Departament de Justícia, i també va confirmar a l'experiodista de la cadena FOX News, Heather Nauert, com la seva ambaixadora davant l'ONU, en reemplaçament de Nikki Haley.

Sessions, que havia donat suport a Trump des de la campanya, va sentenciar el seu futur en el càrrec de fiscal general quan va decidir recusar-se de la investigació sobre la trama russa i el president nord-americà va anunciar la seva sortida a principis de mes, una decisió que va obrir interrogants sobre la investigació en curs.

L'elecció de Barr, un jurista que repeteix en el càrrec que havia exercit durant la presidència de George H.W. Bush en la dècada de 1990, va ser bastant ben rebut a Washington, però encara ha de ser confirmat pel Senat, per la qual cosa tenint en compte el calendari legislatiu, és poc probable que entri en funcions abans del pròxim any. «Ell era la meva opció des del dia u, respectat pels republicans i pels demòcrates», va dir Trump.

Una vegada acabada l'atmosfera de treva que va induir la mort de l'expresident George H.W. Bush, la qual va sumir al país en un duel nacional que va donar una imatge poc usual d'unitat, Trump va tornar a la càrrega ahir centrant les seves crítiques en l'excap de l'FBI, James Comey, el número dos del Departament de Justícia, Rod Rosenstein, i l'equip de campanya de la seva adversària en 2016, Hillary Clinton.

A Twitter, el president va denunciar una «caça de bruixes», abans que l'equip del conseller especial Robert Mueller presentés informació sobre dos imputats centrals de la recerca sobre una col·lusió entre la campanya de Trump i Rússia: l'excap de campanya del president nord-americà, Paul Manafort, i el seu antic advocat, Michael Cohen. Un anunci que encara no s'havia produït.