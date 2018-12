Cinc menors i una dona de 39 anys moren a Itàlia en una estampida en una discoteca

Almenys sis persones van perdre la vida i prop d'un centenar van resultar ferits, la nit de divendres a dissabte, en produir-se una estampida a la sortida d'una discoteca de la província d'Ancona, suposadament provocada per la utilització d'un esprai pebre dins el local, segons van informar els Serveis d'Emergència italians. Les víctimes són cinc menors, tres noies i dos nois d'entre 14 i 16 anys, i una mare de 39 anys que havia acompanyat la seva filla.

Segons van apuntar les mateixes fonts d'Emergències, hi ha més de 120 ferits amb lesions per aixafament, dels quals tretze ahir es trobaven en estat greu i es van traslladar d'urgència a l'hospital més proper.

L'incident es va produir al club nocturn Lanterna Azzurra, a la localitat de Corinaldo, situada molt a prop de la costa adriàtica. Segons van informat els bombers, citats pel diari italià La Reppublica, quan es va produir l'estampida a la discoteca hi havia mil persones que assistien al concert de Sfera Ebbasta, un artista molt popular conegut amb el nom del «rei del trap».

Fins a última hora d'ahir es desconeixien, de manera oficial, els motius que van provocar la sortida en massa dels joves presents en el local, per la qual cosa la Policia local continuava investigant l'ocorregut.

El ministre de l'Interior italià, Matteo Salvini, va expressar les seves condolences per les víctimes de l'estampida a la discoteca i va cridar a identificar els responsables de la tragèdia. «Un no pot morir així als 15 anys. Els meus pensaments i oracions amb els sis morts aquesta nit», va escriure el polític al seu compte de Facebook.

Salvini va cridar a «trobar els responsables d'aquestes sis vides trencades, que per malícia, estupidesa o cobdícia han convertit una nit de festa en una tragèdia». El ministre italià va desitjar ràpida recuperació a 13 persones que ahir encara estaven greus.

Segons dades preliminars, algú –en principi, i segons la Policia, una jove– va usar per motius encara sota recerca un esprai pebre, la qual cosa va provocar el pànic i va provocar l'estampida. No obstant això, la Policia no descarta altres hipòtesis de l'ocorregut.

Els delictes que s'examinen són, en el cas de la jove, el d'homicidi involuntari. En el cas dels directius de la discoteca, d'homicidi per negligència múltiple.

El cap del Departament de Policia d'Ancona, Oreste Capocasa, també va assenyalar que les baranes situades a la sortida de la discoteca van acabar col·lapsant pel pes de la gent, la qual cosa va agreujar encara més la tragèdia. «A la sortida es van esfondrar dos parapets de metall i la gent va caure damunt dels altres», va declarar Capocasa.



El Papa prega per les víctimes

Entre les reaccions de condol expressades ahir hi havia la del Papa Francesc, que va demanar la intercessió de la Verge per les víctimes. «Asseguro un record en la meva oració als joves i a la mare que van morir anit en un club nocturn a Corinaldo, a prop d'Ancona, així com als nombrosos ferits. Demano per a tots la intercessió de la Mare de Déu», va assenyalar Francisco.