la derrota d'EmmanuelMacron a París fa sonar l'alarma a la Unió Europea

Fa menys d'un mes el president francès, Emmanuel Macron, va apostar per la seva reclamació com a portaveu del globalisme. En un discurs davant dels 60 líders mundials de l'Arc del Triomf, va elogiar a les Nacions Unides i va declarar el nacionalisme com la «traïció» del patriotisme. El dissabte passat, els gasos lacrimògens i els llambordes van volar a la mateixa part de París que els manifestants van destrossar el monument icònic i van reclamar al Govern de Macron la retirada d'un augment de l'impost de combustible proposat. Per primera vegada a la seva presidència, va retrocedir. Va ser un moment humiliant per als opositors a les revoltes populistes que van començar amb Donald Trump. Europa ha tingut molts moments crítics en els últims anys, des de la crisi del deute grec fins a la reacció contra immigrants contra els refugiats i el vot britànic de Brexit. Rarament, però, hi ha tants voltors polítics que han rodat al voltant d'un líder amb tant en joc per a l'ordre mundial. Sonen les alarmes al vell continent.