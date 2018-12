França torna a viure un dissabte de protestes amb més de 1.000 detinguts

Almenys 55 persones van resultar ferides i més d'un miler van ser detingudes, la gran majoria a París, durant les protestes d'ahir del col·lectiu dels «armilles grogues», segons va informar la Policia. A París es van fer un total de 737 detencions fins a les 17.15 hores.

Una font policial citada pel diari « Le Figaro» va xifrar en més d'un miler els arrestats a tota França, mentre continuen els enfrontaments i disturbis principalment a París. L'epicentre de les protestes va ser per quart dissabte consecutiu la zona dels Camps Elisis, on manifestants violents van llançar objectes als agents desplegats, que van respondre amb gasos lacrimògens.

També hi va haver disturbis a la tarda a la zona de Saint-Augustin, on es va incendiar un cotxe d'alta gamma i es van trencar diversos aparadors. A Trocadéro hi havia almenys 14 furgons d'antiavalots i dos blindats a l'avinguda Paul Doumer, on es van produir saquejos de comerços. A la zona de l'Ajuntament es va declarar un important incendi i hi havia un cotxe incendiat a les portes de la seu consistorial. La Policia manté un important dispositiu de seguretat en el lloc.



També a Brusel·les

També a Brussel·les es van produir detencions, unes 400, després d'una manifestació que va reunir més d'un miler d'«armilles grogues» belgues. Alguns individus van llançar llambordes i altres objectes contra els policies desplegats al barri on es troba la seu de les institucions europees, completament tancat a la circulació de vehicles i vianants.

En els disturbis van resultar ferits almenys tres periodistes. Dos fotògrafs de Le Parisien van ser aconseguits en la zona dels Camps Elisis per projectils tipus «flash-ball», pilotes de goma dissenyades per a tasques antiavalots. Un d'ells va rebre un impacte al clatell i un altre al genoll, va informar el propi diari.

Una periodista de l'agència de notícies A2PRL va publicar una fotografia d'un hematoma provocat igualment per aquest tipus de projectil i denúncia que va rebre l'impacte «mentre tenia el meu braçalet de premsa clarament visible».

El primer ministre francès, Edouard Philippe, va expressar a través de Twitter el seu suport a la tasca de la Policia. «Reconeixement, admiració i suport a la nostra policia», va assenyalar.

Les protestes dels «armilles grogues» coincideix a més amb la manifestació a favor de mesures efectives per frenar el canvi climàtic, que ha reunit entre 17.000 i 25.000 persones, segons les fonts. La marxa ha culminat al voltant de les 16.00 hores a la plaça de la República i s'ha dissolt sense més incidents. Els discursos i concerts previstos han estat suspesos per la negativa de les autoritats a permetre la instal·lació d'un escenari.



Policia preparada

Milers d'agents de seguretat de França es van preparar durant la matinada de dissabte per les noves protestes. La Torre Eiffel i altres importants atraccions turístiques continuen tancades. D'altra banda, la major part dels comerços situats al centre de la capital han reforçat les seves proteccions i mesures de seguretat per evitar saquejos. El mobiliari urbà, d'altra banda, va estar retirat per a evitar que les barres de metall s'utilitzin com projectils.

Uns 89.000 policies van ser desplegats a tot el país. D'ells, uns 8.000 van ser destinats a París per evitar que es repeteixi el caos de dissabte passat, quan diversos esvalotadors van cremar automòbils i van robar botigues al famós bulevard dels Camps Elisis, a més de ratllar l'Arc de Triomf amb missatges dirigits al president Emmanuel Macron. A través de les xarxes socials, els manifestants han descrit aquest cap de setmana com el «Quart Acte» d'un dramàtic repte a Macron i les seves polítiques.



Trump ho lliga al canvi climàtic

El president dels Estats Units, Donald Trump, va responsabilitzar de les actuals protestes a París a l'acord contra el canvi climàtic i va assegurar que els manifestants estan corejant el seu nom en suport a les seves polítiques. «Sembla que l'Acord de París no està funcionant molt bé a la capital de França. Hi ha protestes i disturbis a tot el país. La gent no vol pagar grans sumes de diners a països del tercer món (sota un lideratge qüestionable) per, potser, protegir el medi ambient. Estan cantant «Volem a Trump!»