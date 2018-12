Sánchez apel·la a una mobilització serena i moderada davant l'auge de l'extrema dreta

El president del Govern, Pedro Sánchez, va apel·lar a la mobilització de la societat «serena» i «moderada» davant l'autoritarisme i l'auge de l'extrema dreta a Europa, subratllant que la proposta política de la família socialdemòcrata de cara a les eleccions europees del maig 2019 ha de ser un nou contracte social.

«El contracte social s'ha trencat com a conseqüència de la crisi econòmica que hem atravessat. Ja no existeix la garantia que si s'estudia es tingui feina. No existeix la garantia que si un treballa rebi un sou. L'Estat de benestar és resident», va apuntar Sánchez a la clausura del XI Congrés del Partit Socialista Europeu PES a Lisboa. Segons Sánchez, el nou contracte social s'ha de basar al mercat de treball, en com finançar i sostenir l'Estat del benestar, en la defensa dels valors democràtics i en el medi ambient i lluita contra el canvi climàtic.

El líder l'Executiu va assegurar que el seu equip prendria mesures per revertir les polítiques de l'austeritat de l'antic Govern. «El que volem és reforçar l'Estat social, lluitar contra l'evasió fiscal i promoure la igualtat de gènere» va subratllar. Així mateix, va sortir en defensa dels autònoms i les petites i mitjanes empreses, al·legant que les grans corporacions «han de pagar els impostos que deuen».

Sánchez també va cridar a la reflexió als seus col·legues europeus de partit. Per al president del Govern l'autoritarisme, el Brexit o l'auge de l'extrema dreta al «Vell Continent» hauria de servir de reflexió». «És hora de lluitar, d'apel·lar a la mobilització de la societat serena i moderada, que sap que se sustenta en la convivència, en la conquesta de drets, de les llibertats i la moderació a fer política", va defensar.

En aquest sentit, va reiterar que els partits polítics d'esquerres havien de fer molt més per resoldre aquests desafiaments que exigeixen d'integració i d'aportació. «Hem de dir als europeus que tots aquests desafiaments es poden convertir en grans oportunitats de progrés per a la majoria. Hem d'alliberar-nos de totes aquestes cadenes, avançar i resoldre amb eficàcia els desafiaments que tenim per davant», va indicar.