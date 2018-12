El terrorisme vinculat a l'extrema dreta va en augment a Europa i als Estats Units

Les morts per terrorisme es van reduir un 27% a tot el món durant el 2017 a causa del declivi del grup Estat Islàmic (EI), mentre que a Amèrica del Nord i Europa van augmentar els atacs d'extrema dreta, segons revela l'últim Índex Global de Terrorisme (ITG), fet públic dimecres passat per l'australià Institut d'Economia i Pau (IEP).

L'informe sosté que l'amenaça del terrorisme vinculat a l'extrema dreta política va en augment a Europa occidental i els Estats Units amb les plataformes online com a principal amplificador dels missatges. La islamofòbia i la xenofòbia són denominadors comuns en mig centenar d'organitzacions «ultres» analitzades a tot el món.

L'exhaustiu estudi, amb dades treballades per la Universitat de Maryland, reflecteix que, en el quinquenni entre 2013 i 2017, 66 persones van morir per accions de l'extrema dreta als EUA i Europa occidental. El gruix de 17 morts es va concentrar el 2017. El perfil de l'atacant és el de llop solitari ultranacionalista d'extrema dreta amb un fort ideari antimusulmà.

Una dotzena d'atacs al Regne Unit, sis a Suècia, dos a Grècia i dos a França. Aquest és el degoteig a Europa occidental. Als EUA, es van produir 66 atacs d'aquestes característiques el 2017 amb un total de 16 assassinats.

«Esdeveniments recents han disparat la por d'un futur terrorisme d'extrema dreta», conclou el treball, que cita l'atac de l'antisemita Robert Bowers en una sinagoga de Pittsburgh l'octubre passat amb 11 persones assassinades.

En aquest atac terrorista, l'assaltant no tenia antecedents criminals però el seu perfil en línia va evidenciar una progressiva radicalització antisemita.

A més, recorre els principals actes de la dècada: des de l'atac del noruec Anders Breivik al campament d'Utoya el 2011, amb 77 víctimes mortals –la majoria de les joventuts socialdemòcrates–, passant per l'atac a una mesquita a la ciutat canadenca del Quebec el mes de gener del 2017 amb sis víctimes.

Segons el director de l'IEP, Steve Killelea, «per combatre aquest tipus de terrorisme s'ha de millorar la narrativa política i social i centrar-la en la inclusió de tots els membres de la societat, cal analitzar les causes de l'alienació de les persones i millorar les condicions laborals dels menys privilegiats».



Nombre de víctimes en descens

Però l'estudi també deixa lloc per les bones notícies. L'índex de Terrorisme Global constata que el nombre de morts per atacs terroristes al món va baixar un 27% l'any 2017 respecte al 2016. I va a la baixa per tercer any consecutiu, després del seu punt més àlgid l'any 2014.

L'informe situa a l'Iraq en primer lloc en nombre de víctimes, seguit de l'Afganistan, Nigèria, Síria, Pakistan, Somàlia, Índia, el Iemen, Egipte i Filipines.

A Europa occidental, les víctimes mortals fruit d'actes terroristes ha passat de 168 el 2016 a 81 el 2017. «Les xifres preliminars per a l'any 2018 suggereixen que aquesta tendència continuarà, amb menys de deu morts registrats a Europa occidental entre gener i octubre», afegeix l'estudi.