El govern espanyol enviarà la policia si els Mossos no mantenen l´ordre

El govern espanyol ha demanat aquest dilluns per carta al govern de la Generalitat que expliqui la suposada manca de resposta dels Mossos d'Esquadra davant les actuacions d'aquest cap de setmana dels CDR, que han tallat diverses vies i han aixecat peatges. És la primera de les "mesures de reacció" que ha promès la vicepresidenta del govern espanyol, Carmen Calvo, i que Pedro Sánchez podria desplegar el pròxim dimecres al ple monogràfic sobre Catalunya al Congrés dels Diputats. En total, són tres cartes que la vicepresidenta Calvo, el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska i el de Foment, José Luis Ábalos, han enviat als seus homòlegs Pere Aragonès, Miquel Buch i Damià Calvet. A la seva missiva, Marlaska adverteix la Generalitat que enviarà les Forces de Seguretat de l'Estat a Catalunya si els Mossos no compleixen les seves funcions.

A les tres cartes, l'executiu espanyol s'interessa pels motius pels que els Mossos no van actuar per impedir que s'aixequessin els peatges i per garantir la llibertat de moviment. "Aparentment ha existit un desistiment de les funcions que té atribuïdes aquest govern amb conseqüències tan de caràcter econòmic i social com per a la seguretat pública", diu la missiva enviada per Calvo a Aragonès.

Segons fonts del govern espanyol són "requeriments de caràcter ordinari" que els tres consellers de la Generalitat han rebut aquesta tarda. Les missives recorden la "lleialtat" que ha d'existir entre els dos governs i traslladen "la nostra inquietud per algunes situacions produïdes els últims dies a Catalunya".

La Moncloa apunta a possibles "incompliments de l'ordenament jurídic"

Calvo assegura que "aparentment ha existit un desistiment de les funcions" del govern i recorda que és "obligació" del govern espanyol "avaluar els possibles incompliments de l'ordenament jurídic que s'hagin produït".

"A aquests efectes, sense perjudici d'altres requeriments en curs sobre actes concrets i les seves possibles responsabilitats, et demanem que ens aclareixis el que ha passat, en especial, respecte a l'actuació dels Mossos davant els incidents que van tenir lloc en alguns punts de peatge", sosté la missiva.

Calvo afegeix a més un advertiment: "Crec que tots som conscients de les nostres respectives obligacions per evitar aquest tipus d'esdeveniments"

Marlaska amenaça amb enviar la policia espanyola

El ministre de l'Interior, per la seva banda, assegura que el tall de l'autopista AP7 i l'aixecament dels peatges "constitueixen una greu pertorbació de l'ordre públic i de la seguretat del trànsit", amb "risc per a persones i béns", un fet que s'agreuja, segons el ministre, perquè ha tingut lloc furant un cap de setmana de pont.

"S'ha tingut coneixement que la Policia de la Generalitat, encara que estava al lloc dels fets, com s'ha pogut apreciar a les imatges gravades, no ha fet la seva tasca de garantir el desplaçament dels ciutadans i la normal gestió de les autopistes de peatge per part de l'empresa concessionària, amb els consegüents perjudicis", sosté.

Per això "requereix" a Buch que "informi de les mesures que es van adoptar per evitar que es produïssin esdeveniments" com aquests "dels que ja existien precedents recents".

I adverteix a Buch que ha de dictar "les instruccions necessàries perquè els Mossos exerceixin les funcions que constitucionalment, estatutària i legal els incumbeixen". "En cas contrari, per exigència de la superior responsabilitat en el manteniment de la preservació del lliure exercici dels drets i llibertats i del manteniment de la seguretat ciutadans que correspon al govern, s'ordenarà la intervenció de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat quan procedeixi i en termes de proporcionalitat i necessitat".

El "malestar" d'Ábalos

La tercera carta, signada pel ministre de Foment, José Luis Ábalos, dirigida al conseller Damià Calvet, manifesta el "més profund malestar" del Ministeri pels aixecaments de peatges, uns fets que "danyen la imatge tan d'Espanya com de la Comunitat Autònoma de Catalunya" i "en particular de les institucions que la representen", que són "responsables de mantenir l'ordre públic".

"Confio que no es tornin a produït situacions o fets semblants, i que es garanteixi la lliure circulació de les persones i mercaderies, tal com empara l'ordenament tan constitucional com europeu", diu Ábalos.

En aquest marc, emplaça la Generalitat a adoptar "les mesures necessàries perquè les reclamacions de responsabilitats patrimonial que puguin presentar els afectats per l'actuació dels responsables directes dels fets es tramitin amb la major diligència".

Ple monogràfic sobre Catalunya

Tot plegat serà objecte del debat que tindrà lloc dimecres al Congrés dels Diputats, on Sánchez podria desgranar les "mesures de reacció" que adoptarà el seu govern. Sánchez compareixerà a petició pròpia per parlar 'sobre la situació política a Catalunya', però també d'ERC i el PDecAT per explicar les mesures que pensa adoptar 'que permetin donar una solució democràtica a les demandes de la societat catalana', i del PP 'per explicar les directrius que el govern ha imposat a l'Advocacia General de l'Estat' per –suposadament- rebaixar els delictes de què s'acusa els líders independentistes.

Fonts del Ministeri de Justícia i de vicepresidència han apuntat aquest dilluns a l'ACN que de moment l'Advocacia de l'Estat no està estudiant mesures a emprendre –contràriament al que ha publicat algun mitjà-, mentre que el Ministeri de l'Interior apunta que ara tampoc es preveu una aplicació extensiva als Mossos de la Llei de Seguretat Nacional.