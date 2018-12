Greenpeace exigeix a Sánchez la fi de la venda d'armes amb un mem gegant

Activistes de Greenpeace han penjat aquest dilluns un mem gegant a l'Arc de la Victòria de Moncloa, a Madrid, per exigir al president del Govern, Pedro Sánchez, exemplaritat en el respecte als drets humans i la fi de la venda d'armes per matar civils.



"Pedro, no et passis els drets humans per l'arc del triomf. No més armes per matar civils", diu el cartell gegant en què apareix la coneguda foto de Sánchez amb ulleres de sol a l'avió oficial.



Escaladors de l'organització ecologista han penjat a primera hora d'aquest matí el mem de 240 metres, coincidint amb la commemoració del Dia Internacional dels Drets Humans i el 70 aniversari de la seva Declaració Universal.



Greenpeace exigeix ??així al president del Govern "un compromís sense fissures" davant el retrocés mundial en la protecció dels drets humans i li qüestiona la seva "inacció" en el cessament de l'exportació d'armes que poden ser usades per vulnerar el dret internacional.





Per a l'organització resulta especialment preocupant el cas de la venda d'armes als països de la coalició saudita que participen en el conflicte del Iemen, pel que exigeix ??en un comunicat a l'Executiu que acabi amb els enviaments d'armament a l'Aràbia Saudita i assumeixi les seves obligacions derivades de la normativa en matèria de comerç d'armes."En un dia com avui el Govern ha de donar exemple de les seves compromís amb els drets humans", diu el director de Greenpeace Espanya, Mario Rodríguez, que adverteix que "no tot val" i que "per avançar en qualitat democràtica cal demostrar fermesa i determinació en el respecte als drets humans ".Segons l'organització ecologista, l'Executiu té l'obligació "legal i moral" de denegar les sol·licituds d'autorització de venda d'armes a l'Aràbia Saudita i revocar les llicències ja autoritzades mentre subsisteixi un "risc substancial" que les armes es puguin fer servir per cometre o facilitar violacions greus dels drets humans o del dret internacional.