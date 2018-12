La justícia europea diu que Londres pot frenar el Brexit i revocar la decisió d'abandonar la UE

May i Tusk.

May i Tusk. ACN

Londres pot frenar el Brexit de forma unilateral, segons una sentència del Tribunal de Justícia de la UE feta pública aquest dilluns. En resposta a una demanda de diversos diputats del parlament escocès, els magistrats del tribunal amb seu a Luxemburg dictaminen que quan un estat membre ha notificat al Consell Europeu la seva intenció de retirar-se de la Unió Europea pot revocar de manera unilateral la notificació. El tribunal considera que seria "inconsistent" amb el propòsit dels tractats europeus de crear una unió de pobles que es pugui forçar la sortida d'un estat si aquest decideix revocar la decisió a través d'un procés democràtic.

Així, l'estat podrà notificar-ho després d'un procés democràtic d'acord amb els requisits constitucionals nacionals i sempre que l'acord de retirada no hagi entrat en vigor o, en cas que l'acord no hagi conclòs, durant un període de dos anys des de la notificació formal d'abandonar la UE, i qualsevol extensió possible.

En cas que Londres optés per fer-se enrere i revocar la decisió, els magistrats apunten que la revocació confirmaria la pertinença de l'estat a la UE, motiu pel qual el Regne Unit es podria quedar al club europeu en les mateixes condicions que és ara membre.

Els 27 estats membre i el govern de Theresa May van arribar a un principi d'acord sobre el Brexit a finals de novembre, però el parlament britànic encara ha de votar sobre el text aquest dimarts.

La sortida oficial del Regne Unit està prevista per al 29 de març del 2019.