May es planteja posposar la votació de demà i demanar un millor acord a la UE

La primera ministra britànica, Theresa May, es planteja posposar la votació parlamentària programada per a demà sobre l'acord per al Brexit, ja que planeja anar a Brussel·les a sol·licitar millors condicions a la Unió Europea per a la sortida del Regne Unit del bloc. Segons The Sunday Times, que va citar diversos consellers i ministres propers a May, la cúpula governamental espera que la ministra anunciï que retardarà la votació, ja que tot apunta que la perdrà. Els ministres lleials a May s'han mostrat molt preocupats davant l'impacte que podria tenir aquesta derrota, ja que podria implicar la fi del seu Govern.

May viatjaria a Brussel·les aquesta setmana per demanar per última vegada a la Unió Europea que millori les condicions del seu acord de divorci. Molts parlamentaris van advertir a la líder britànica que tret que es produeixi una millora de l'acord no li donaran el seu suport al Parlament.

En tot cas, el ministre adjunt del Regne Unit per al Brexit, Kwasi Kwarteng, va manifestar que la votació sobre el pla de la primera ministra es produirà demà, tal com estava previst, davant els rumors d'ajornament. «Fins on jo sé, dimarts es vota. I volem guanyar aquesta votació. Tenim força possibilitats d'aconseguir-ho», va afegir.

Per part seva, els «brexiteers», el corrent que considera l'acord de retirada assolit entre Londres i Brussel·les massa vinculant pel Regne Unit, van tornar a demanar a la primera ministra britànica una renegociació de l'acord i van vaticinar la derrota a la votació de demà. Una de les cares visibles d'aquests «brexiteers», l'exministre d'Afers Estrangers Boris Johnson, va especular que May conservi el seu càrrec més enllà de la votació encara que sigui derrotada la seva postura. Johnson és un dels candidats a succeir la pròpia May si finalment renuncia al càrrec.

Per a Johnson no és desgavellat una renegociació de l'acord per eliminar el període de transició que preveu la lliure circulació a la frontera d'Irlanda fins que s'arribi a un acord fronterer definitiu. En una entrevista a la BBC, va ser interrogat per la possibilitat que May segueixi com a primera ministra i renegociï de nou l'acord si perd la votació: «Per descomptat. Això és exactament el que hauria de passar». «El que la gent vol escoltar ara no està relacionat amb l'elecció de líders i personalismes. El que volen sentir és que tenim un pla per sortir d'aquest embolic», va argumentar.

Tot i això, el propi Johnson no va desmentir les seves ambicions. En ser preguntat per si prometia no enfrontar-se a May, l'exministre va respondre que «prometo absolutament i categòricament que seguiré defensant el que penso que és el pla més sensat».

El Partit Democràtic Unionista nord-irlandès (DUP), suport clau del Partit Conservador de May per aritmètica parlamentària, també ha defensat la renegociació de l'acord de retirada. «La manera d'avançar és que la primera ministra torni a Brussel·les. El que estem decidits a fer primer és derrotar el Govern en la votació d'aquest acord», va argumentar el portaveu del DUP al Parlament de Londres, Nigel Dodds.

Manifestacions a Londres



Milers de persones van sortir als carrers de Londres per donar suport a la convocatòria de formacions d'ultradreta unides sota el lema «Aturem la traïció del Brexit» i a la contramanifestació antifeixista. La policia va establir un desplegament de seguretat extraordinari i es van restringir els drets civils als voltants del Parlament.

La marxa liderada per l'activista d'ultradreta Stephen Christopher Lennon denunciava l'acord pactat entre el Govern de la primera ministra britànica i la Unió Europea per a la sortida del Regne Unit per considerar que manté massa vinculacions i restriccions entre les dues parts.