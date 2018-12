Un mort i diversos ferits per un tiroteig al centre d'Estrasburg

La Policia de França ha llançat aquest dimarts una operació al centre de la localitat d'Estrasburg després del tiroteig perpetrat prop d'una hora abans, que s'ha saldat amb almenys un mort i deu ferits.



Segons les informacions recollides pel diari local 'DNA', l'operació està sent duta a terme al barri de Neudorf, on s'han registrat diversos trets, sense que de moment hi hagi més detalls.



Minuts abans, la Prefectura de Baix Rhin havia confirmat en un comunicat que el responsable dels trets havia estat identificat. "Està sent buscat de manera activa", ha recalcat.





Gunshots in #Strasbourg leave 1 dead, 3 injured, according to French Fire Department.pic.twitter.com/UIE0L6kMP2 — Drago? Ioni?? (@DragosIonita) December 11, 2018

?? Événement grave de sécurité publique en cours à #Strasbourg. Les habitants sont invités à rester chez eux. Plus d'informations à venir, suivez les consignes des autorités. pic.twitter.com/5t7offxqQ0 — Ministère de l'Intérieur - Alerte (@Beauvau_Alerte) December 11, 2018

Així mateix, ha manifestat que "les persones que resideixin al barri de Neudorf i al parc de l'Estrella són convidades a romandre confinades"."El Centre Operacional Departamental ha estat activat a la Prefectura de Baix Rin. Tots els serveis de seguretat i emergències estan totalment mobilitzats", ha reblat.Ries ha confirmat igualment que "a aquesta hora el tirador no ha estat detingut". El centre d'Estrasburg ha quedat acordonat en un radi de 200 metres al voltant de la plaça Gutenberg. Les forces de seguretat i diverses ambulàncies s'hi han traslladat.La Policia s'ha limitat a dir en les xarxes socials que hi ha "un esdeveniment en curs" i ha demanat "mantenir la calma". El Ministeri d'Interior, per la seva banda, ha informat sobre "un esdeveniment greu de seguretat pública" i ha demanat a la gent que es quedi a casa seva.