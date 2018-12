Almenys quatre morts per un tiroteig al centre d´Estrasburg

Almenys quatre persones han mort i una desena han resultat ferides per un tiroteig que s'ha desfermat aquest dimarts a la tarda als voltants del principal mercat nadalenc d'Estrasburg, al centre de la ciutat, segons ha informat la Prefectura del Baix Rin.

El govern regional ha indicat en un breu comunicat que al voltant de les 20.00 hores un home ha obert foc al carrer Orfèvres, al centre d'Estrasburg, després d'això s'ha donat la fuga, per la qual cosa s'ha posat en marxa un operatiu de recerca i captura als barris de Neudorf i del parc de l'Estrella.

"L'autor dels fets ha estat identificat i està sent buscat activament (...) Els serveis de seguretat estan totalment mobilitzats", ha dit la Prefectura del Baix Rhin, demanant als residents en aquestes zones d'Estrasburg que romanguin "confinades". Es tracta de Cheriff Chekat, un delinqüent fitxat i investigat per la policia de 29 anys, nascut a la ciutat, que hauria escapat d'una investigació per un robatori aquest mateix matí. La policia hauria trobat armes i explosius al seu domicili, on no hi era en aquells moments. Estava fitxat sota la categoria 'S', és a dir, que suposava una amenaça per a l'Estat per presumpta radicalització.

La Fiscalia Antiterrorista ha assumit la investigació sobre el tiroteig, segons fonts del Ministeri Públic consultades pels mitjans francesos.

Segons les informacions recollides pel diari local 'DNA', l'operació se centra en Neudorf. El sospitós s'hauria atrinxerat al carrer de Epinal, on s'ha registrat un intercanvi de trets.

L'alcalde d'Estrasburg, Roland Ries, ha revelat que hi ha un segon operatiu de seguretat en Broglie, al centre històric de la ciutat, perquè hi hauria una segona persona implicada en el tiroteig.

El tiroteig

D'acord amb el relat del diari local 'DNA', el sospitós ha obert foc al carrer de Grans-Arcades, després de la qual s'ha donat a la fuga en direcció a la Grand'Rue, on s'han escoltat més trets.

La Prefectura del Baix Rhin ha confirmat que dues persones han mort i 11 han resultat ferides, de les quals set estan greus.

El centre d'Estrasburg ha quedat acordonat. El president del Parlament Europeu, Antonio Tajani, també ha ordenat tancar la seu de la institució comunitària de manera que "ningú" pugui entrar ni sortir.

Resposta de l'Elisi

El president de França, Emmanuel Macron, estava reunit amb un grup de diputats al Palau de l'Elisi quan ha esclatat el tiroteig. Ha suspès la trobada per a ser informat "en temps real" del desenvolupament dels esdeveniments i ha ordenat a Castaner, que es traslladi a Estrasburg.

Castaner ha detallat posteriorment en declaracions a la premsa que ha mantingut una trobada amb Macron i el primer ministre, Edouard Philippe. "Em dirigeixo immediatament a Estrasburg", ha anunciat.

L'Assemblea Nacional ja ha expressat la seva solidaritat amb les víctimes del tiroteig, mentre que els senadors han guardat un minut de silenci.

Per la seva banda, l'alcaldessa de París, Anne Hidalgo, ha traslladat "tot" el seu suport al seu homòleg d'Estrasburg i als veïns de la ciutat.

El Parlament Europeu tanca per seguretat



El Parlament Europeu, que celebra aquests dies sessió a Estrasburg, ha alertat a través de missatges de mòbils als seus treballadors i als eurodiputats que no sortissin dels restaurants o hotels.

A més, com a mesura de precaució, ha anunciat el tancament de l'edifici que alberga el Parlament.

L'eurodiputat espanyol Carlos Iturgaiz ha penjat un missatge a la xarxa social Twitter indicant que ha estat confinat al costat de 50 persones al soterrani del restaurant en el qual estava sopant.